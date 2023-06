F1 | Barcellona, Libere 1: Verstappen in fuga, Ferrari lontane

Barcellona riporta la Formula 1 su un circuito permanente dopo cinque gare disputate su tracciati cittadini. Il primo turno di prove libere del GP di Spagna è diventato un'occasione per fare prove ed esperimenti: abbiamo visto molte vetture con i rastrelli di sensori o con vernice flow viz per test aerodinamici.

La Pirelli ha portato le gomme Prototipo che faranno il loro debutto dal GP di Silverstone, per cui abbiamo vissuto un turno interlocutorio, non avendo nemmeno dei tempi di confronto dopo che il circuito di Montmelò si è privato dell'ultima chicane a favore di una curva velocissima da percorrere quasi in pieno.

La Red Bull ha posto subito le sue carte in tavola con Max Verstappen. Il campione del mondo ha sparato con le rosse uno straordinario 1'14"606 (le simulazioni indicano la pole position in 1'13"8!) prima di iniziare un mini long run con le soft che ha lasciato tutta la concorrenza ad anni luce.

Sergio Perez è secondo, ma il messicano paga 768 millesimi dal suo capitano a parità di condizioni. Le Red Bull fanno uno sport a parte, anche se il pilota sudamericano sembra attaccabile: Esteban Ocon, eroe di Monte Carlo, è terzo con l'Alpine che si conferma agile non solo nel Principato. Il francese ha girato in 1'15"418, precedendo Nyck De Vries con l'AlphaTauri di appena 86 millesimi. L'olandese con l'approdo alle gare europee sembra aver superato il momento difficile che sembrava mettere in discussione in sui posto a Faenza. Il rischio ora sembra rientrato.

Il frisone ha infilato la AT04 fra le due Alpine, visto che Pierre Gasly è quinto con l'altra A523 giunta in Spagna senza aggiornamenti, ma con un potenziale decisamente interessante. Gli iberici sono accorsi per vedere Fernando Alonso, ma l'asturiano con l'Aston Martin è solo sesto a quasi un secondo da Verstappen. Lo spagnolo non era contento del comportamento della sua "verdona" e ha dedicato un po' di tempo a capire le nuove gomme Pirelli, per cui la sua prestazione non è giudicabile.

E il riferimento non si può cercare da Lance Stroll solo 15esimo con la seconda AMR23, per cui bisognerà attendere il secondo turno per capire meglio i valori, dal momento che si sono viste grandi differenze nei carichi di carburante e nelle mappature di motore.

Kevin Magnussen con la Haas è settimo con la prima monoposto motorizzata Ferrari. Le rosse sono ottava e nona a oltre un secondo. Davanti c'è la SF-23 standard di Charles Leclerc, seguita dalla Ferrari dotata del nuovo pacchetto aerodinamico portata al debutto da Carlos Sainz. Diciamo che la vecchia è stata 32 millesimi più veloce della nuova. E non nascondiamo che ci saremmo aspettati di vedere la macchina con le pance spioventi subito più veloce dell'altra.

Non è stato così, ma nel team del Cavallino non hanno cercato le prestazioni, quanto un efficace back to back per valutare il potenziale della Ferrari che ha ripudiato lo scavo sulla fiancata per andare incontro ai dettami della Red Bull.

Abbiamo aspettato le modifiche per mesi e contavamo di vedere una netta differenza da subito: non è stato così, ma è possibile che i tecnici abbiamo voluto procedere molto per gradi nella scoperta della nuova rossa. Aspettiamo la seconda sessione prima di far scattare qualsiasi allarme: nel pomeriggio dovrebbe avere le novità anche Leclerc. Vedremo...

Anche le Mercedes non hanno brillato: George Russell con la W14 dotata di pance è decimo subito dietro a Sainz, mentre Lewis Hamilton non è andato oltre la 12esima posizione. I due piloti della Stella hanno dedicato molto tempo a raccogliere informazioni con le C1 Prototipo della Pirelli, tanto che fra le due frecce nere si è infilato Lando Norris con la McLaren.

Guanyu Zhou è 13esimo con l'Alfa Romeo che vuole capitalizzare le novità portare a Monte Carlo: il cinese ha rifilato tre decimi a Valtteri Bottas solo 16esimo: il finlandese non soddisfa le attese della squadra di Hinwil.

Yuki Tsunoda è 14esimo con l'AlphaTauri: il giapponese ha svolto un programma di lavoro molto diverso da De Vries, più finalizzato alla gara che al giro secco. Approccio guardingo per Oscar Piastri con la McLaren che è rimasta con la livea celebrativa della tripla corona.

Nico Hulkenberg con la seconda Haas è 18esimo: anche il tedesco ha lavorato per la corsa per cui si è messo dietro solo le due Williams che chiudono la griglia con un distacco di un paio di secondi: questa volta il fanalino di coda è Alexander Albon dietro a Logan Sargeant.