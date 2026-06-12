F1 | Barcellona, Libere 1: Russell comanda davanti a Piastri. 3° Leclerc che studia le novità Ferrari

In una sessione in cui molte squadre hanno scelto di far girare un giovane pilota per rispettare l’obbligo delle quattro FP1 riservate ai debuttanti, George Russell ha iniziato il weekend con il sorriso, perché ha chiuso al comando il primo turno di prove a Barcellona.

Il pilota della Mercedes ha chiuso la sessione in testa fermando il cronometro sull’1:16.363, un tempo che gli ha permesso di precedere Oscar Piastri di poco più di due decimi. In realtà, questo primo turno è servito più a valutare le strategie energetiche da adottare sul giro che a cercare il limite assoluto della vettura.

Come anticipato alla vigilia, a Barcellona si è nuovamente osservata una marcata riduzione della velocità sui rettilinei nel momento in cui termina la carica elettrica: sul principale allungo si sono registrate perdite di circa 30 km/h. Ma il modo in cui vengono affrontate le curve veloci, in particolare curva 9 e le ultime due, può incidere in modo determinante sull’utilizzo dell’energia, perché la quantità di gas tenuto aperto in quelle sezioni condiziona direttamente la gestione della batteria lungo il giro.

Oscar Piastri, McLaren Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Per questo, al di là del lavoro sulle gomme, per gli ingegneri è stato fondamentale confrontare le simulazioni sviluppate in fabbrica con quanto emerso in pista, così da capire in quali punti del giro sarà più efficace sfruttare la batteria per ottenere il tempo.

Terzo tempo per Charles Leclerc, alle spalle di Russell e Piastri, in una sessione che il monegasco ha sfruttato anche per adattarsi al passaggio ai freni Carbone Industrie dopo la decisione di accantonare dischi e pastiglie Brembo. Ogni impianto frenante ha caratteristiche proprie, e per questo è naturale che serva un breve periodo di adattamento per comprenderne a fondo le peculiarità, soprattutto su una pista che presenta staccate così violente come quelle di curva 1 e curva 10.

Il distacco del Ferrarista dalla vetta supera il mezzo secondo, mentre è ancora più ampio quello di Max Verstappen, fermo a quasi sette decimi dal britannico della Mercedes. L’olandese aveva sottolineato alla vigilia come questa fosse una tappa cruciale per valutare gli eventuali progressi della RB22 nelle curve veloci, il punto in cui la Red Bull avvertiva maggiormente una certa carenza di carico rispetto ai rivali.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Quinto tempo per un ottimo Leonardo Fornaroli, al debutto con la McLaren in una sessione ufficiale e primo tra i piloti esordienti presenti oggi. L’italiano, che aveva già guidato una vettura di F1 in alcune sessioni di test TPC, ha completato oltre una ventina di giri, accumulando un’esperienza preziosa che gli permetterà di confrontare direttamente il lavoro svolto al simulatore con le sensazioni raccolte in pista.

Un’opportunità concessa dai regolamenti, che permette ai debuttanti di avere a disposizione delle libere durante la stagione per accumulare chilometri su una vettura della massima serie. Fornaroli non è stato l’unico a scendere in pista: tutti e quattro i top team hanno seguito lo stesso percorso. Sulla Mercedes, al posto di Andrea Kimi Antonelli, ha girato Frederick Vesti (15°); sulla Ferrari, al posto di Lewis Hamilton, è salito Dino Beganovic (8°); mentre in Red Bull, invece di Isack Hadjar, è toccato a Ayumu Iwasa.

Per lo svedese del Cavallino è stata una sessione soprattutto dedicata alla raccolta di dati utili a valutare gli sviluppi. La Ferrari si è infatti presentata a Barcellona con un pacchetto di novità particolarmente sostanzioso, che interessa ogni area della vettura, dall’ala anteriore fino al fondo. Beganovic ha provato il vecchio pacchetto, in modo da avere un confronto diretto con Leclerc che, invece, montava le novità.

Bene anche Paul Aron con l’Audi, che ha sostituito Nico Hülkenberg in questo turno chiudendo in sesta posizione, davanti a Liam Lawson con la Racing Bulls. Nono tempo per l’altra vettura di Faenza, quella di Arvid Lindblad, mentre a completare la top 10 è stata l’Alpine di Franco Colapinto.