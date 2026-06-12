Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

Tecnica F1 | La Ferrari è... sfrenata con tante novità

Formula 1
Barcellona
Tecnica F1 | La Ferrari è... sfrenata con tante novità

LIVE Formula 1 | Gran Premio di Barcellona, Libere 2

Formula 1
Barcellona
LIVE Formula 1 | Gran Premio di Barcellona, Libere 2

Peugeot lancia la versione definitiva della E-208 GTi alla 24 Ore di Le Mans

Prodotto
Peugeot lancia la versione definitiva della E-208 GTi alla 24 Ore di Le Mans

F1 | McLaren e Red Bull intendono fare appello contro la revisione che ha restituito il podio a Gasly

Formula 1
Barcellona
F1 | McLaren e Red Bull intendono fare appello contro la revisione che ha restituito il podio a Gasly

F1 | Barcellona, Libere 1: Russell comanda davanti a Piastri. 3° Leclerc che studia le novità Ferrari

Formula 1
Barcellona
F1 | Barcellona, Libere 1: Russell comanda davanti a Piastri. 3° Leclerc che studia le novità Ferrari

WEC | Ford completa la formazione LMDh con Campbell, Yelloly e Blomqvist per la Hypercar 2027

WEC
WEC | Ford completa la formazione LMDh con Campbell, Yelloly e Blomqvist per la Hypercar 2027

WEC | Genesis pronta ad espandersi: ecco la Magma GT3 Concept

WEC
WEC | Genesis pronta ad espandersi: ecco la Magma GT3 Concept

LIVE Formula 1 | Gran Premio di Barcellona, Libere 1

Formula 1
Barcellona
LIVE Formula 1 | Gran Premio di Barcellona, Libere 1
Prove Libere
Formula 1 Barcellona

F1 | Barcellona, Libere 1: Russell comanda davanti a Piastri. 3° Leclerc che studia le novità Ferrari

La prima sessione di libere, che ha visto tanti debuttanti girare al posto dei piloti ufficiali, è andata in archivio con il miglior tempo del britannico della Mercedes davanti a Piastri. Terzo Leclerc, sulla cui vettura era montato il sostanzioso pacchetto di novità, a cui segue Verstappen. Quinto un ottimo Fornaroli al debutto sulla McLaren.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Pubblicato:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

In una sessione in cui molte squadre hanno scelto di far girare un giovane pilota per rispettare l’obbligo delle quattro FP1 riservate ai debuttanti, George Russell ha iniziato il weekend con il sorriso, perché ha chiuso al comando il primo turno di prove a Barcellona.

Il pilota della Mercedes ha chiuso la sessione in testa fermando il cronometro sull’1:16.363, un tempo che gli ha permesso di precedere Oscar Piastri di poco più di due decimi. In realtà, questo primo turno è servito più a valutare le strategie energetiche da adottare sul giro che a cercare il limite assoluto della vettura.

Come anticipato alla vigilia, a Barcellona si è nuovamente osservata una marcata riduzione della velocità sui rettilinei nel momento in cui termina la carica elettrica: sul principale allungo si sono registrate perdite di circa 30 km/h. Ma il modo in cui vengono affrontate le curve veloci, in particolare curva 9 e le ultime due, può incidere in modo determinante sull’utilizzo dell’energia, perché la quantità di gas tenuto aperto in quelle sezioni condiziona direttamente la gestione della batteria lungo il giro.

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Per questo, al di là del lavoro sulle gomme, per gli ingegneri è stato fondamentale confrontare le simulazioni sviluppate in fabbrica con quanto emerso in pista, così da capire in quali punti del giro sarà più efficace sfruttare la batteria per ottenere il tempo.

Terzo tempo per Charles Leclerc, alle spalle di Russell e Piastri, in una sessione che il monegasco ha sfruttato anche per adattarsi al passaggio ai freni Carbone Industrie dopo la decisione di accantonare dischi e pastiglie Brembo. Ogni impianto frenante ha caratteristiche proprie, e per questo è naturale che serva un breve periodo di adattamento per comprenderne a fondo le peculiarità, soprattutto su una pista che presenta staccate così violente come quelle di curva 1 e curva 10.

Il distacco del Ferrarista dalla vetta supera il mezzo secondo, mentre è ancora più ampio quello di Max Verstappen, fermo a quasi sette decimi dal britannico della Mercedes. L’olandese aveva sottolineato alla vigilia come questa fosse una tappa cruciale per valutare gli eventuali progressi della RB22 nelle curve veloci, il punto in cui la Red Bull avvertiva maggiormente una certa carenza di carico rispetto ai rivali.

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Quinto tempo per un ottimo Leonardo Fornaroli, al debutto con la McLaren in una sessione ufficiale e primo tra i piloti esordienti presenti oggi. L’italiano, che aveva già guidato una vettura di F1 in alcune sessioni di test TPC, ha completato oltre una ventina di giri, accumulando un’esperienza preziosa che gli permetterà di confrontare direttamente il lavoro svolto al simulatore con le sensazioni raccolte in pista.

Un’opportunità concessa dai regolamenti, che permette ai debuttanti di avere a disposizione delle libere durante la stagione per accumulare chilometri su una vettura della massima serie. Fornaroli non è stato l’unico a scendere in pista: tutti e quattro i top team hanno seguito lo stesso percorso. Sulla Mercedes, al posto di Andrea Kimi Antonelli, ha girato Frederick Vesti (15°); sulla Ferrari, al posto di Lewis Hamilton, è salito Dino Beganovic (8°); mentre in Red Bull, invece di Isack Hadjar, è toccato a Ayumu Iwasa.

Per lo svedese del Cavallino è stata una sessione soprattutto dedicata alla raccolta di dati utili a valutare gli sviluppi. La Ferrari si è infatti presentata a Barcellona con un pacchetto di novità particolarmente sostanzioso, che interessa ogni area della vettura, dall’ala anteriore fino al fondo. Beganovic ha provato il vecchio pacchetto, in modo da avere un confronto diretto con Leclerc che, invece, montava le novità. 

Bene anche Paul Aron con l’Audi, che ha sostituito Nico Hülkenberg in questo turno chiudendo in sesta posizione, davanti a Liam Lawson con la Racing Bulls. Nono tempo per l’altra vettura di Faenza, quella di Arvid Lindblad, mentre a completare la top 10 è stata l’Alpine di Franco Colapinto.

FP1

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Telaio Motore Giri Tempo Distacco Gomme km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 27

1'16.363

   S 219.546
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 28

+0.203

1'16.566

 0.203 S 218.964
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 28

+0.520

1'16.883

 0.317 S 218.061
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 29

+0.684

1'17.047

 0.164 S 217.597
5
L. Fornaroli McLaren
 67 McLaren Mercedes 22

+0.853

1'17.216

 0.169 S 217.120
6
P. Aron Audi
 97 Audi Audi 24

+0.958

1'17.321

 0.105 S 216.825
7 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 24

+1.109

1'17.472

 0.151 S 216.403
8
D. Beganovic Ferrari
 38 Ferrari Ferrari 30

+1.415

1'17.778

 0.306 S 215.551
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 29

+1.441

1'17.804

 0.026 S 215.479
10 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 28

+1.530

1'17.893

 0.089 S 215.233
11 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 25

+1.809

1'18.172

 0.279 S 214.465
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 28

+1.846

1'18.209

 0.037 S 214.364
13 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 27

+1.930

1'18.293

 0.084 S 214.134
14 Japan A. Iwasa Red Bull Racing 36 Red Bull Red Bull 21

+1.935

1'18.298

 0.005 S 214.120
15 Denmark F. Vesti Mercedes 72 Mercedes Mercedes 28

+2.002

1'18.365

 0.067 S 213.937
16 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 27

+2.009

1'18.372

 0.007 S 213.918
17 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 23

+2.145

1'18.508

 0.136 S 213.547
18 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 23

+2.551

1'18.914

 0.406 S 212.448
19 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 23

+3.704

1'20.067

 1.153 S 209.389
20 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 21

+3.955

1'20.318

 0.251 S 208.735
21 United States C. Herta Cadillac-Ferrari 25 Cadillac Ferrari 27

+4.334

1'20.697

 0.379 S 207.754
22
L. Browning Williams
 46 Williams Mercedes 0

 

      
Guarda i risultati completi

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente LIVE Formula 1 | Gran Premio di Barcellona, Libere 1
Prossimo Articolo F1 | McLaren e Red Bull intendono fare appello contro la revisione che ha restituito il podio a Gasly

Top Comments
More from
Gianluca D'Alessandro

F1 | Alpine vince il ricorso dopo l’errore della FOM: Gasly riconquista il podio di Monaco

Formula 1
Formula 1
Barcellona
F1 | Alpine vince il ricorso dopo l’errore della FOM: Gasly riconquista il podio di Monaco

F1 | Da Barcellona c’è una novità: sarà possibile regolare l’ala attiva durante il pit stop

Formula 1
Formula 1
Barcellona
F1 | Da Barcellona c’è una novità: sarà possibile regolare l’ala attiva durante il pit stop

F1 | Perché i team temono il ritorno del superclipping e del lift and coast a Barcellona

Formula 1
Formula 1
Barcellona
F1 | Perché i team temono il ritorno del superclipping e del lift and coast a Barcellona

Ultime notizie

Tecnica F1 | La Ferrari è... sfrenata con tante novità

Formula 1
Barcellona
Tecnica F1 | La Ferrari è... sfrenata con tante novità

LIVE Formula 1 | Gran Premio di Barcellona, Libere 2

Formula 1
Barcellona
LIVE Formula 1 | Gran Premio di Barcellona, Libere 2

Peugeot lancia la versione definitiva della E-208 GTi alla 24 Ore di Le Mans

Prodotto
Peugeot lancia la versione definitiva della E-208 GTi alla 24 Ore di Le Mans

F1 | McLaren e Red Bull intendono fare appello contro la revisione che ha restituito il podio a Gasly

Formula 1
Barcellona
F1 | McLaren e Red Bull intendono fare appello contro la revisione che ha restituito il podio a Gasly