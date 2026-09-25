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F1 | Baku, Libere 3: Verstappen strappa il miglior tempo a Russell, Hamilton è 3°. Poi Antonelli e Leclerc

Sfruttando una scia sul finale, l'olandese ha strappato dalle mani di Russell il miglior crono dell'ultimo turno di libere per circa un decimo. Segue Hamilton in terza posizione, anche lui con una scia, mentre Antonelli è 4°. Più staccata l'altra Rossa di Leclerc, quinto a oltre sei decimi. Inseguono da distante le McLaren.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Modificato:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Fino a pochi minuti dal termine, il copione sembrava lo stesso di ieri, con la Mercedes al comando e tutti il resto della griglia a inseguire. Non una sorpresa, date le previsioni della vigilia e il potenziale già mostrato ieri, con la W17 che sembra essere la vettura che deve scendere meno a compromessi sul fronte della gestione energetica, grazie a una maggior flessibilità nel modo in cui si può sfruttare durante il giro.

Tuttavia, proprio a pochi secondi dalla fine, Verstappen ha tirato la zampata, battendo le Mercedes un decimo. Una Red Bull perfetta nel trovare la scia giusta, non solo nell’ultimo tentativo, ma anche negli altri run con la gomma più tenera, segnale che più che fortuna, è stata brava a proiettare il giro calcolando il piano dei rivali in modo da trovare il supporto di qualcuno che si stesse lanciando o stesse concludendo il suo giro.

Nei tentativi finali, dopo aver siglato il miglior crono a pari merito con Russell nel secondo settore, il quattro volte iridato ha potuto sfruttare diverse scie, tra cui quella di una Ferrari nell’ultimo run che gli ha consegnato la prima posizione. Già ieri la RB22 si era comportata bene in termini di bilanciamento e prestazioni nella zona centrale del tracciato, peccando però nella velocità di punta e la gestione delle altezze.

Su una pista cittadina non è inusuale vedere una Red Bull che fatica sui saltellamenti, ma per ora Max sembra avere la situazione sotto controllo. L’altro punto riguarda quello delle scie: come evidenziato al termine delle libere, non è un segreto che la vettura di Milton Keynes pecchi in termini di velocità di punta, ma con una scia può essere una minaccia temibile per le altre squadre alla caccia della Mercedes e, forse, è anche il team che maggiormente si può permettere di fare giochi di squadra in qualifica.

Chiude con il secondo tempo George Russell staccato di circa un decimo dalla vetta, ma con la consapevolezza che senza la scia presa da Verstappen, realisticamente avrebbe chiuso anche il terzo turno di libere in testa. La Stella è la squadra che riesce ad avere maggior flessibilità nella gestione energetica, dovendo scendere a minori compromessi tra il secondo e il terzo settore, potendo usare più a lungo il motore elettrico.

Il britannico lancia la lotta alla pole e, per ora, è sembrato il più in palla dei due Mercedes, anche tenendo a mente il tanto tempo perso ieri da Andrea Kimi Antonelli, questa mattina 4° a 3 decimi e mezzo da Verstappen, a causa del problema idraulico che ha portato alla sostituzione della Power Unit. Su un circuito dove la fiducia si costruisce giro dopo giro, ha un peso non indifferente.

Tra le due Mercedes si è inserita la Ferrari di Lewis Hamilton, che anche con la soft è sembrata più in crisi nel mandare in temperatura gli pneumatici, tanto che, come ieri, si sono visti un po’ di bloccaggi nella prima parte del giro. L’inglese della Rossa ha siglato il terzo tempo proprio sul finale, a poco più di un centesimo da Russell, sfruttando però delle scie giunte nel momento opportuno.

Più staccata, infatti, è l’altra Rossa di Charles Leclerc, quinto ma a ben sei decimi dalla vetta. Sesto tempo per Pierre Gasly, con un’Alpine che qui spera di poter ritrovare le soddisfazioni già vissute altrove su piste a basso carico dove l’efficienza aerodinamica ha un peso importante. Non a caso, nell’ultimo settore, la A526, al di là del gioco delle scie, ha mostrato dei buoni riferimenti con entrambe le vetture.

Alla vigilia si temeva che questa potesse essere una pista difficile per la McLaren, in parte per i tanti tratti lenti, e per ora sembra che il copione sia quello che ci si attendava, con Oscar Piastri e Lando Norris rispettivamente settimo e ottavo a oltre otto decimi da Verstappen e sette dalla prima Mercedes di Russell. Chiudono la top 10 l’altra Red Bull di Isack Hadjar, di ritorno dall’infortunio, e l’altra Alpine di Franco Colapinto.

FP3

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Telaio Motore Giri Tempo Distacco Gomme km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 21

1'43.922

   S 207.952
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 21

+0.099

1'44.021

 0.099 S 207.754
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 18

+0.111

1'44.033

 0.012 S 207.730
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 21

+0.351

1'44.273

 0.240 S 207.252
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 22

+0.622

1'44.544

 0.271 S 206.714
6 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 20

+0.715

1'44.637

 0.093 S 206.531
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 20

+0.824

1'44.746

 0.109 S 206.316
8 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 20

+0.977

1'44.899

 0.153 S 206.015
9 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 22

+1.254

1'45.176

 0.277 S 205.472
10 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 20

+1.670

1'45.592

 0.416 S 204.663
11 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 24

+1.683

1'45.605

 0.013 S 204.638
12 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 25

+1.770

1'45.692

 0.087 S 204.469
13 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 18

+1.932

1'45.854

 0.162 S 204.156
14 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 21

+1.996

1'45.918

 0.064 S 204.033
15 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 18

+2.076

1'45.998

 0.080 S 203.879
16 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 19

+2.082

1'46.004

 0.006 S 203.867
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 24

+2.154

1'46.076

 0.072 S 203.729
18 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 23

+2.300

1'46.222

 0.146 S 203.449
19 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 22

+2.349

1'46.271

 0.049 S 203.355
20 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 19

+2.590

1'46.512

 0.241 S 202.895
21 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 19

+4.665

1'48.587

 2.075 S 199.018
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 9

+5.357

1'49.279

 0.692 S 197.758
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