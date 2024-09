F1 | Baku, Libere 3: Russell all'ultimo su Leclerc e le McLaren

I valori non sono per niente chiari anche dopo la terza sessione di prova libere del GP dìAzerbaijan: le simulazioni dei team davano un tempo di pole position in 1'39" e sono rimasti spiazzati dal fatto che si gira tre secondi più lenti, perché l'asfalto non è stato lavato con acqua ad alta pressione.

Il riferimento, allora, lo ha dato George Russell con la Mercedes capace di arrivare a 1'42"614 con le soft poco prima della bandiera a scacchi, dopo che si era lamentato di ripetuti problemi in frenata con la W15. Il britannico ha preceduto Charles Leclerc di 13 millesimi: un niente. La Ferrari è molto veloce sul dritto con un assetto scarico e soffre un po' di più nel guidato del Castello, ma il monegasco sembra il pilota in grado di inventare qualcosa per la qualifica. Le McLaren sono un po' più staccate: Lando Norris ha sofferto molto nel turno, prima di portare la MCL38 al terzo posto con un distacco di 223 millesimi che lo ha portato davanti a Oscar Piastri di soli 12 millesimi che è sempre stato davanti. L'australiano sembra più tranquillo del compagno che sente molto la responsabilità di essere lo sfidante di Max Verstappen.

L'olandese è solo quinto, ma la sensazione è che il suo motore Honda sia ancora sgonfio, mentre la Red Bull sembra decisamente migliorata rispetto a Monza. Max paga tre decimi, ma ha preparato la qualifica pelando le barriere con il retrotreno al budello del Castello.

Carlos Sainz è quinto con la seconda SF-24: lo spagnolo ha rovinato il suo giro migliore per un impiding di Checo Perez che è rimasto in traiettoria alla curva 15 costringendo il ferrarista ad abortire un ennesimo giro. L'azione è stata notata dalla direzione gara, anche perché ieri c'era stato un precedente a ruoli invertiti.

Il messicano segue Sainz dando la sensazione che sulla pista dove ha vinto due volte possa ritrovare una prestazione decente potendo contare su una RB20 che sembra migliorata.

Positiva la prestazione della Williams che ha messo Alexander Albon in ottava piazza subito seguito da Franco Colapinto. L'argentino ha saputo resettare il botto di ieri e si è portato a un decimo dal compagno di squadra, dimostrando molto carattere. La top 10 è chiusa dalla Mercedes di Lewis Hamilton poco a suo agio con la W15.

L'Aston Martin è 11esima c on Fernando Alonso e 13esima con Lance Stroll. Fra le due verdone si è infilato Yuki Tsumoda con la Racing Bulls. La squadra conta anche su Daniel Ricciardo che è 14esimo, anche se l'australiano è molto staccato dal giapponese.

Pierre Gasly si difende come può con l'Alpine: il 15esimo posto sembra il limite della vettutra di Enstone, ma al francese basta per stare davanti a Nico Hulkenberg con la Haas. Male le Sauber: quando si comincia a fare sul serio finiscono puntualmente in fondo al gruppo con Valtteri Bottas più veloce del disperso Guanyu Zhou.

Due le bandiere rosse che hanno interrotto la sessione: dieci minuti si sono persi per recuperare l'Alpine di Esteban Ocon che ha visto spegnere la sua Alpine per un problema alla power unit Renault che fa il paio con lo stop nel primo turno di libere. Per la squadra di Enstone prosegue il momento difficile.

La seconda interruzione è arrivata a causa di Oliver Bearman che ha commesso un grave errore di valutazione alla curva 1: l'inglese ha capito che non sarebbe riuscito a girare alla prima piega e ha cercato di infilarsi nella via di fuga. La decisione è stata però tardiva e il giovane della FDA non è più riuscito a evitare una strisciata contro le protezioni sul lato sinistro, una toccata che gli è costata un danno alla sospensione anteriore sinistra. Entrambi sono finiti in fondo alla tabella senza un tempo cronometrato. Peccato per Ollie che ha sporcato quello che era un ottimo weekend.