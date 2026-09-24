F1 | Baku, Libere 2: 1-2 Mercedes con Russell e Antonelli, poi Max e le Ferrari

Baku si tinge di argento Mercedes anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Azerbaijan. George Russell ha firmato ancora il miglior tempo assoluto in 1'43"347, ribadendo quanto fatto stamattina nel turno di apertura.

Il britannico ha fatto una bella differenza, perché alle sue spalle c'è sì il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, ma staccato di oltre mezzo secondo da lui. Un inizio ideale per Russell, che dovrà cercare di capitalizzare tra le Libere 3 e le qualifiche di domani per provare a tenere aperto il discorso per il titolo iridato.

Antonelli, dal canto suo, può dirsi comunque contento. Nonostante abbia perso mezzo turno al mattino per un problema idraulico e mezzo nel pomeriggio (attendendo il completamento della sostituzione del motore), il bolognese ha firmato il secondo tempo, mettendosi alle spalle la Red Bull RB22 di Max Verstappen.

Il 4 volte iridato è stato l'unico pilota a patire un distacco sotto il secondo dalle due W17. Per altro ha anche fatto vedere un passo interessante, sebbene il suo run - al pari di quello di tutti gli altri - sia stato piuttosto corto per l'interruzione dovuta a una bandiera rossa.

A proposito del colore rosso, quarto e quinto posto per le Ferrari, con Charles Leclerc quarto e Lewis Hamilton che ha completato la Top 5. Il monegasco è a 1"1 da Russell, mentre il 7 volte iridato ha fatto peggio di poco meno di 2 decimi rispetto al compagno di squadra. Al di là della prestazione sul giro secco, la Ferrari ha faticato ad abbattere il muro dell'1'49" sul passo gara (ci è riuscito Leclerc un paio di volte), mentre Mercedes e Verstappen sono riusciti a farlo con molta più agilità.

Pur montando novità importanti, grazie all'ultimo grande pacchetto introdotto proprio a Baku, le McLaren non hanno brillato. Lando Norris è sesto a un decimo e mezzo da Hamilton, mentre Oscar Piastri ha fatto poco peggio - ottavo a 26 millesimi dal compagno di squadra - e preceduto anche dalla prima e unica Alpine in Top 10, quella di Pierre Gasly.

Il francese e la A526 potrebbero provare a replicare l'exploit di Monza. Non tanto nel concorrere per la pole, quanto per portare a casa punti fondamentali nella lotta al quinto posto nel Mondiale Costruttori.

Isack Hadjar, tornato al volante della sua Red Bull RB22, è nono davanti alla prima Haas, quella di Esteban Ocon. Il francese ha fatto sapere di essere attualmente a piedi in vista del 2027, ma oggi ha tirato fuori un bel coniglio dal cilindro con il decimo tempo.

La seconda Alpine, quella di Franco Colapinto, ha preceduto la prima Racing Bulls VCARB 03, quella di Liam Lawson. Il neozelandese è tornato con il team di Faenza dopo aver sostituito l'infortunato Hadjar in Red Bull.

Ottima prestazione per Sergio Perez, capace di portare la Cadillac al 13esimo posto davanti alle due Audi di Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg, ma anche alle Williams di Alexander Albon e Carlos Sainz.

Non un buon inizio di fine settimana per Arvid Lindblad. Il giovane pilota di Racing Bulls ha sbattuto in curva 8, colpendo il muro con il lato destro della vettura. La sua VCARB 03 è finita poi nuovamente a muro in curva 9, quella successiva, danneggiando entrambe le sospensioni del lato destro. Lindblad è stato costretto a parcheggiare la vettura in curva 10, provocando la bandiera rossa per permettere ai commissari di spostare la VCARB e fare ripartire la sessione.

Una volta ripresa la sessione dopo l'incidente di Lindblad, Oliver Bearman è stato costretto a parcheggiare la sua monoposto in curva 2. La Haas del britannico si è spenta poco dopo essere tornata in pista e Bearman, aprendosi via radio, ha detto: "Il motore è rotto". Anche per lui la sessione si è conclusa ben prima del previsto.

Valtteri Bottas si è infilato proprio tra Lindblad e Bearman, al 19esimo posto, mentre la classifica è completata dalle due Aston Martin AMR26 di Lance Stroll davanti a Fernando Alonso. Per le verdone si prospetta un altro fine settimana molto complesso...