F1 | Baku, Libere 1: Russell subito in vetta, poi Max e Leclerc a 4 decimi. Kimi fermato da un guasto
Mercedes inizia il weekend di Baku da due differenti prospettive: subito davanti con Russell, mentre Antonelli è stato costretto a parcheggiare la sua W17 dopo un problema all'impianto idraulico. Segue Verstappen al 2° posto staccato di 4 decimi, con Leclerc e Hamilton rispettivamente 3° e 4° ma senza usare la gomma soft.
George Russell, Mercedes
Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
Su un tracciato cittadino, riuscire a trovare rapidamente il feeling con la vettura e il limite della pista è fondamentale, così come lo sono le scelte sugli pneumatici, con i team che già nella prima sessione di libere hanno differenziato le proprie strategie. Il miglior tempo è stato firmato da George Russell, autore di un 1:45.387 che gli ha permesso di rifilare quattro decimi alla Red Bull di Max Verstappen.
Un primo posto che non arriva certo come una sorpresa, considerando che alla vigilia la Mercedes era indicata tra le favorite a Baku grazie all’efficacia della W17 sugli allunghi e al fatto che qui non dovrebbero emergere, come altrove, i limiti di carico aerodinamico che la monoposto di Brackley accusa in attesa degli aggiornamenti previsti in Malesia.
Seconda c’è proprio la Red Bull di Max Verstappen, staccata di quattro decimi. Sia l’inglese della Stella sia l’olandese hanno ottenuto il loro miglior tempo con la gomma più morbida, la soft. Sarà poi interessante capire come la scuderia di Milton Keynes gestirà il tema delle scie, perché, come a Spa o a Monza, questo potrebbe rivelarsi uno di quei tracciati in cui dare una mano al compagno di squadra può fare davvero la differenza.
Lando Norris, McLaren
Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Terzo crono per Charles Leclerc, staccato di soli quattro millesimi da Max Verstappen ma a quattro decimi dalla vetta. C’è però un elemento interessante: a differenza di Mercedes e Red Bull, la Ferrari ha scelto di non utilizzare la gomma più tenera in questo primo turno di libere, preferendo risparmiare la soft per le prossime sessioni, quando si andrà a cercare maggiormente il limite avvicinandosi ai muretti.
Entrambe le Rosse si trovano a circa quattro decimi dalla vetta: così come il monegasco, anche l’altra SF‑26 di Lewis Hamilton, quarto a fine turno, ha chiuso con un tempo praticamente sovrapponibile a quello del compagno di squadra, fermandosi a 437 millesimi da Russell. Da segnalare, però, che il gap non nasce dalla gomma, bensì, come ci si poteva attendere, sul lungo rettilineo, dove la Ferrari perde ben oltre 4 decimi, anche se è chiaro che le squadre non hanno ancora spremuto al massimo i motori.
Quinto Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes, che però ha pagato un problema al sistema idraulico che lo ha costretto a parcheggiare la vettura dopo nemmeno metà turno. Il suo miglior crono, otto decimi più lento rispetto a quello del compagno di squadra, è infatti arrivato a inizio sessione con la gomma hard, due mescole più dura, in un momento in cui non si stava ancora spingendo davvero.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images
L’italiano non è stato l’unico a incorrere in problemi durante il primo turno, perché sul finale anche Oscar Piastri, con la prima McLaren, è stato costretto a parcheggiare la vettura a causa di un guasto tecnico.
L’australiano ha chiuso a circa un secondo da Russell, ma il focus del team di Woking è stato soprattutto quello di analizzare i dati aerodinamici del nuovo e sostanzioso pacchetto portato qui a Baku. L’altra MCL40, quella di Lando Norris, è infatti quattordicesima a un secondo e mezzo, ma è evidente che non si sia andati alla ricerca del tempo.
Non deve sorprendere vedere le due Racing Bulls di Liam Lawson e Arvid Lindblad così in alto in classifica, con il settimo e l’ottavo tempo. La VCARB03 ha già dimostrato di essere competitiva su questa tipologia di tracciati, imponendosi spesso come la miglior vettura del centro gruppo. Le due monoposto di Faenza precedono Esteban Ocon, staccato di pochissimi millesimi da Lindblad, e Gabriel Bortoleto, con il pilota dell’Audi che chiude la top 10.
FP1
|Cla
|Pilota
|#
|Telaio
|Motore
|Giri
|Tempo
|Distacco
|Gomme
|km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|24
|
1'45.387
|S
|205.061
|2
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|22
|
+0.400
1'45.787
|0.400
|S
|204.285
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|25
|
+0.404
1'45.791
|0.004
|M
|204.278
|4
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|25
|
+0.437
1'45.824
|0.033
|M
|204.214
|5
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|9
|
+0.878
1'46.265
|0.441
|H
|203.367
|6
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|17
|
+1.011
1'46.398
|0.133
|S
|203.112
|7
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|26
|
+1.053
1'46.440
|0.042
|M
|203.032
|8
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|23
|
+1.214
1'46.601
|0.161
|M
|202.726
|9
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|19
|
+1.237
1'46.624
|0.023
|S
|202.682
|10
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|21
|
+1.301
1'46.688
|0.064
|S
|202.560
|11
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|22
|
+1.484
1'46.871
|0.183
|S
|202.213
|12
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|22
|
+1.506
1'46.893
|0.022
|S
|202.172
|13
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|29
|
+1.552
1'46.939
|0.046
|S
|202.085
|14
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|14
|
+1.594
1'46.981
|0.042
|M
|202.005
|15
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|22
|
+1.607
1'46.994
|0.013
|S
|201.981
|16
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|22
|
+1.656
1'47.043
|0.049
|H
|201.888
|17
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|24
|
+1.866
1'47.253
|0.210
|M
|201.493
|18
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|23
|
+2.136
1'47.523
|0.270
|S
|200.987
|19
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|24
|
+2.448
1'47.835
|0.312
|M
|200.406
|20
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|8
|
+2.486
1'47.873
|0.038
|H
|200.335
|21
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|22
|
+3.160
1'48.547
|0.674
|M
|199.091
|22
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|22
|
+3.928
1'49.315
|0.768
|M
|197.692
|Guarda i risultati completi
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