F1 | Baku: estesa la zona DRS per facilitare i sorpassi

Negli ultimi anni, la FIA ha continuato a rivedere la lunghezza delle zone DRS, nel tentativo di trovare il giusto equilibrio. Spesso, l’organo di governo ha ridotto o allungato la portata dell’aree in cui è possibile sfruttare l’ala mobile, soprattutto per riadattare le varie zone all’introduzione delle monoposto a effetto suolo.

L'anno scorso la FIA ha sperimentato brevemente la riduzione della lunghezza delle zone DRS in alcuni circuiti, ma il risultato non è stato quello sperato, dato che i piloti si sono subito lamentati del fatto che fosse diventato troppo complesso superare. Lo si è visto anche a Spa prima della pausa estiva, dove è stata accorciata la zona di attivazione dell’ala mobile, con conseguenti pareri negativi da parte dei piloti.

Al contrario, proprio qualche settimana fa a Monza, date le difficoltà nel completare le manovre di attacco alla prima staccata riscontrate negli anni precedenti, l’organo di governo aveva deciso di allungare l’area in cui era possibile attivare l’ala mobile sul rettilineo principale, allungandola di 103 metri. Un’aggiunta che effettivamente ha reso più semplici i sorpassi rispetto al 2023, aumentando gli scambi di posizione anche in anticipo rispetto alla zona di frenata della prima staccata.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Dopo aver registrato le lamentele dei piloti nella scorsa stagione al termine del GP d’Azerbaijan, quando avevano sottolineato come i sorpassi fossero diventati estremamente difficili, la FIA ha deciso di andare a modificare nuovamente la lunghezza della zona DRS sul rettilineo principale, allungandola di 100 metri.

Mentre il detection point, ovvero il punto in cui viene stabilito se la vettura che segue è a meno di un secondo da quella che precede, è rimasto invariato, il punto di attivazione del DRS è stato anticipato a 347 metri dopo l’ultima curva rispetto ai 447 metri dello scorso anno. Una piccola modifica è stata apportata anche alla seconda zona DRS, quella che inizia dopo la seconda curva, in quanto è stata accorciata di soli due metri.

La speranza della FIA è che, con questa modifica, il numero di sorpassi in staccata di curva 1 possa aumentare, soprattutto considerando che le vetture non useranno ali da masso carico, ma dei compromessi per cercare di non perdere troppo tempo sui rettilinei.