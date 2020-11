F1, Bahrain: Masi abolisce i track limits in curva 4

Michael Masi ha fatto un passo indietro. Il direttore di gara della Formula 1 ha infatti deciso di annullare i track limits di curva 4, e convalidare così i tempi realizzati, dopo un briefing con i piloti avvenuto nella giornata del venerdì.

Nel corso delle prove libere di ieri sono stati ben 33 i tempi annullati. Il pilota più penalizzato è stato Hamilton, 5 volte, seguito da Vettel, Gasly, Albon e Latific, quattro volte, mentre Grosjean e Raikkonen hanno visto i propri tempi cancellati in tre occasioni.

L’argomento è stato sollevato durante il briefing da Sebastian Vettel. Il pilota della Ferrari ha fatto notare a Masi come mai in passato ci fosse stata la necessità di monitorare i limiti del tracciato in curva 4, e tutti gli altri piloti hanno sostenuto la tesi del tedesco sottolineando come una politica simile avrebbe potuto rovinare la gara dato che quella curva è uno dei posti dove è possibile tentare un sorpasso.

Masi ha accolto le richieste dei piloti ed ha stabilito che i tempi delle FP3 non verranno annullati.

“I limiti del tracciato in curva 4 non saranno più monitorati in considerazione della presenza dell’erba artificiale e della ghiaia in quel punto” ha spiegato in una nota il direttore di gara che ha poi voluto evidenziare come in caso di sorpasso al di fuori della pista si dovrà restituire immediatamente la posizione alla luce di quanto previsto dall’articolo 27.3 del regolamento sportivo.