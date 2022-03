F1 | Bahrain, Libere 3: Leclerc fra le due Red Bull

Carica lettore audio

Sembra che non sia cambiato niente: nella terza sessione di prove libere del GP del Bahrain si registra ancora la superiorità di Max Verstappen davanti a Charles Leclerc. Questa volta il distacco è stato di 96 millesimi, contro gli 87 di ieri, ma la novità importante è che la Mercedes si è avvicinata sensibilmente, pur restando George Russell al quarto posto.

L'olandese con le gomme soft è arrivato a 1'32"544 nel secondo tentativo con quel treno, perchè Max aveva patito un bloccaggio alla curva 1 per cui aveva abortito il giro. E anche quando ha ripetuto la prestazione non è stato perfetto, segno che la Red Bull ha ancora del margine da tirare fuori.

Ricordiamo che questo turno è poco significativo in vista della qualifica, perché la griglia si definirà con il buio, quando le temperature saranno decisamente più basse rispetto ai 38 gradi di asfalto.

Charles Leclerc ha chiuso con 1'32"640 pur non avendo dato il meglio nel terzo settore: il monegasco poco prima era stato vittima di un'uscita di pista dopo avere perso carico su un cordolo. Charles ha controsterzato e ha evitato di finire contro le barriere: la Ferrari, infatti, è tornata ai box senza danni e con molta ghiaia da pulire.

Le mappature dei motori sono già state definite in vista della qualifica, per cui il quadro diventa sempre più credibile sul livello di competitività: la Ferrari si è infilata a sandwich fra le due Red Bull confermando di essere competitiva anche nella lotta per la pole position.

Sergio Perez ha risolto i guai che lo hanno penalizzato ieri e si è portato a 247 millesimi da Max: ha ottenuto il suo massimo, perché anche Leclerc non sembra prendibile, mentre al messicano si è avvicinato lo scatenato George Russell.

L'inglese guida sopra alle carenze della W13 e riesce a trovare il tempo a 391 millesimi dalla testa, ma poi non ha continuità dovendo fare i conti con i difetti attenuati, ma non risolti delle frecce d'argento.

George è riuscito comunque a fare meglio di Lewis Hamilton sesto, staccato di un paio di decimi. Il sette volte campione del mondo continua a lavorare sodo per cercare il migliore setup e si è accontentato di arrivare ad alitare sul collo di Carlos Sainz.

Lo spagnolo è quinto e paga mezzo secondo da Verstappen e Leclerc. Carlos fa più fatica a sfruttare la rossa al limite, ma può fare meglio. Durante un'uscita dai box ha bloccato l'Alpine di Fernando Alonso e per questo è stato messo in osservazione: se la caverà con una reprimenda.

Il primo degli altri è Kevin Magnussen con la Haas che i critici l'hanno definita la "Ferrari bianca": il danese non ha impiegato molto a prendere in mano la VF-22 facendo subito meglio di Mick Schumacher relegato in 14esima posizione.

Fra le sorprese bisogna annoverare le due Alfa Romeo con Valtteri Bottas ottavo, seguito a un decimo dall'incredibile Guanyu Zhou, nono: la C42 è partita bene, spinta da un motore Ferrari che anche oggi occupa cinque posizione nella top 10, ma il cinese ha mostrato di meritare il salto in F1 dalla serie cadetta.

E' cresciuta anche la Aston Martin sfruttando la maggiore potenza messa a disposizione dalla power unit Mercedes: Lance Stroll è decimo e Nico Hulkenberg è poco lontano in 12esima posizione. Fra i due piloti della "verdona" si è infilato Lando Norris che si è inventato un giro con la McLaren che continua a soffrire. Ne sa qualcosa Daniel Ricciardo relegato in 15esima piazza.

Delude l'AlphaTauri: nessuno si aspettava Pierre Gasly solo 13esimo e addirittura Yuki Tsunoda non è riuscito a completare nemmeno un giro a causa di un problema idraulico che gli ha impedito di preparare la qualifica. La AT03 sta deludendo le attese dopo le aspettative che aveva fatto vedere nei test.

Non ha impressionato anche l'Alpine, grande protagonista ieri con Alonso e solo 16esima con lo spagnolo e 18esima con Esteban Ocon. Probabilmente il motore Renault era già stato aperto ieri e con l'adeguamento di tutti i Costruttori la squadra di Enstone è scivolata indietro.

Continua a fare fatica anche la Williams che sembra avere problemi simili a quelli della Mercedes: Alexander Albo è 17esimo con Nicholas Latifi che chiude la lista dei piloti che hanno siglato un tempo.