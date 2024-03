F1 | Bahrain, Libere 3: è Sainz che scalda i tifosi della Ferrari

La Ferrari alza la testa con Carlos Sainz. Lo spagnolo ottiene alla fine della terza sessione di prove libere del GP del Bahrain il miglior tempo con 1'30"824 ottenuto con le gomme soft. La squadra del Cavallino ha ancora lavorato sul setup della SF-24 prima di consentire ai due piloti di cercare la prestazione sul giro secco. Il madrileno è parso più a suo agio rispetto al compagno Charles Leclerc che ha chiuso al quarto posto, staccato di 270 millesimi dopo un paio di sbavature nella prima parte del tracciato di Sakhir. Curioso che Sainz abbia messo la rossa davanti a tutti pur non cogliendo il miglior crono in nessun dei tre settori, dando la sensazione che il muretto del Cavallino deve aver trovato un buon compromesso, dopo aver sofferto ieri nel primo tratto.

Dietro a Carlos spunta un'altro spagnolo: Fernando Alonso ha trovato la chiave per estrarre il vero potenziale dell'Aston Martin che sembra decisamente più competitiva rispetto a quello che avevamo osservato nei test l'altra settimana. L'asturiano con 1'30"965 è arrivato a 141 millesimi dalla SF-24, mentre Lance Stroll con la seconda verdona è solo decimo a quattro decimi dal suo capitano.

E la Red Bull? Max Verstappen è terzo: l'olandese non ha sfondato il muro dellì1'31" accusando ancora dei piccoli problemi di messa a punto. La squadra di Milton Keynes è stato l'unica a iniziare il turno con un treno di Hard con i due conduttori, prima di passare come tutti alle soft. Max si è ancora nascosto ha qualche piccolo problema di setup da risolvere? Lo sapremo fra poco, ma Sergio Perez, ottavo, ha proseguito a lamentarsi della cambiata in scalata come aveva fatto Verstappen ieri.

Lando Norris con la McLaren è attaccato alla Ferrari di Leclerc al quinto posto, seguito da George Russell sesto con la prima Mercedes. L'inglese è rimasto chiuso nella morsa delle vetture papaya visto che Oscar Piastri è settimo a 20 millesimi dalla Stella. La sensazione è che la PU di Brixworth avesse una mappa più spinta degli altri. Lewis Hamilton, al top venerdì, è solo 12esimo con una W15 più nervosa: aveva più benzina? Nella prima parte del turno ha effettuato un micro long run con le rosse: pare abbiamo cambiato le altezza da terra per non rischiare di rovinare la tavola nel weekend di gara.

La sorpresa nella top 10 è Nico Hulkenberg che ha messo la Haas in nona piazza, mentre Kevin Magnussen non è andato oltre il 14esimo posto. La VF-24 non sarà più l'ultima del lotto. Ci si aspettavano di più dalla Racing Bull 11esima con Daniel Ricciardo e con Yuki Tsunoda 13esimo. Il giapponese ha cercato la prestazione più di tanti altri avversari per cui è difficile valutare il vero potenziale della vettura di Faenza.

La Williams è 15esima con Alexander Albon, mentre Logan Sargeant è scivolato in 19esima piazza. L'amaericano è finito nel sandwich delle due Alpine: Esteban Ocon è 18esimo e Pierre Gasly addirittura ultimo. I due francesi non si aspettavano di avere a che fare con una A524 che sembra una vettura sbagliata che dovrà soffrire fino a Melbourne quando arriverà il primo aggiornamento.

Poco meglio le Sauber con Guanyu Zhou davanti a Valtteri Bottas: anche la C44 ha ancora bisogno di messa a punto...