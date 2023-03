F1 | Bahrain, Libere 3: Alonso ci prende gusto, Ferrari nel gruppo

Carica lettore audio

Fernando Alonso è stato il primo a stupirsi nel vedere che la sua Aston Martin ha concluso davanti a tutti anche la terza sessione di prove libere del GP del Bahrain. Lo spagnolo ha confermato che il tempone nelle libere di ieri non è stato affatto casuale e la AMR23 è una seria candidata alla pole position di oggi pomeriggio. Fernando ha ottenuto un 1'32"340 con le gomme soft: il tempo è poco significativo perché sull'asfalto c'erano 40 gradi e le qualifiche si disputeranno con 13-14 gradi in meno.

Max Verstappen ha concluso secondo a 5 millesimi soltanto da Alonso con la Red Bull RB19 costretta a essere leggermente più alta per non rovinare il fondo. Il campione del mondo è seguito dal compagno di squadra, Sergio Perez che è a un decimo dalla "verdona". Il team di Milton Keynes non ha dato molto peso a questo turno, lavorando anche su un mini long run di sette giri con le gomme hard: la Red Bull sta pensando di fare una gara con un solo pit stop in un appuntamento che di solito ne chiede due.

Sbaglia chi pensa che il team iridato sia in leggera difficoltà subendo una imprevista supremazia dell'Aston Martin che con il caldo è parsa la macchina più bilanciata. Sulla RB19 del messicano la FIA a fine turno ha prelevato un campione di benzina per effettuare delle analisi alla conformità del carburante.

Al quarto posto troviamo la Mercedes di Lewis Hamilton con 1'32"555: Lewis ha ridotto il distacco rispetto a ieri dotandosi di un'ala da medio carico a cucchiaio, mentre George Russell ha scelto quella usata nei test con maggiore incidenza. L'inglesino è solo sesto a un decimo e mezzo dal sette volte campione del mondo. Stupisce che la squadra di Brackley sia ancora alle prove comparative in FP3, ma la W14 è parsa meno in difficoltà di ieri: magari sono state già usate delle mappature di motore più spinte.

La Ferrari non ha brillato: Charles Leclerc è quinto subito dietro alla freccia nera di Hamilton. Il monegasco non è sembrato preoccupato, segno che lo 066/7 del Cavallino è ancora piuttosto sgonfio. Evidentemente a Maranello credono nel potenziale della SF-23 e non hanno cercato verifiche dai tempi. Almeno lo speriamo.

Se Charles sembra a posto, Carlos Sainz sembra ancora soffrire nella simulazione da qualifica: lo spagnolo lascia quattro decimi al compagno di colori e si attesta a un ottavo posto che non è certo in linea con le aspettative della Scuderia.

Positiva la prestazione di Lance Stroll con la seconda AMR23: è vero che il canadese ha oltre mezzo secondo da Alonso, ma è appena rientrato dopo una caduta in bicicletta che gli ha prodotto delle fratture ai polsi. Stroll sembra trovarsi meglio ogni giorno che passa, vedremo dove si collocherà in qualifica, mentre ci sono più dubbi sulla durata in gara.

La top 10 è chiusa da Oscar Piastri che ha provato a fare un giro con la McLaren, facendo meglio di Lando Norris bloccato in 13esima posizione. Pierre Gasly è decimo con l'Alpine giusto 52 millesimi più veloce di Esteban Ocon: la A523 aveva molte modifiche e il team Enstone probabilmente ha bisogno ancora di un lavoro di messa a punto.

Fra le due vetture papaya c'è Guanyu Zhou con l'Alfa Romeo: il cinese si vuole guadagnare i panni di pilota di riferimento di Hinwil visto che Valtteri Bottas non è andato oltre la 17esima piazza con la seconda C43, preceduto dall'AlphaTauri di Yuki Tsunoda.

Le due Haas, che hanno dedicato molto tempo a un long run con le gomme medie, procedono di conserva con Kevin Magnussen davanti a Nico Hulkenberg di un soffio. Il debuttante Logan Sargeant mette le sue carte sul tavolo della Williams e rifila due decimi ad Alexander Albon. Le due FW45 non sono ultime: l'insana posizione è lasciata a Nyck De Vries in difficoltà con l'AlphaTauri. La macchina di Faenza non sembra aver risolto i guai dello scorso anno...