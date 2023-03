F1 | Bahrain, Libere 1: Perez subito davanti, la Ferrari si nasconde

Carica lettore audio

La stagione 2023 inizia in modo non prevedibile: davanti a tutti c'è una Red Bull, ma non è quella di Max Verstappen. Sergio Perez, il più veloce nei test a Sakhir, ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del GP del Bahrain con il tempo di 1'32"758 ottenuto con le gomme soft (mescola C3) risultando quasi un secondo e mezzo più rapido rispetto allo scorso anno.

Le monoposto hanno fatto un salto di qualità impressionante, confermando che la Red Bull è il punto di riferimento con la RB19. Il messicano ha fatto la differenza rifilando quattro decimi a Fernando Alonso, subito in bella evidenza con la sorprendente Aston Martin staccata di 438 millesimi. Lo spagnolo si è permesso il lusso di mettersi alle spalle Max Verstaappen: il campione del mondo nell'unico tentativo sul giro secco ha commesso due errorini per eccessiva foga. L'olandese, quindi, risulta a 617 millesimi con un 1'33"375.

Questo turno con l'asfalto a oltre 41 gradi è poco significativo, perché qualifiche e gara si disputeranno in notturna con parametri completamente diversi. Le Red Bull sono veloci nel giro secco, ma sono strabilianti nel passo gara: Verstappen ha avuto una costanza di prestazione con le medie che conferma la potenzialità della monoposto di Milton Keynes.

Al quarto posto si è arrampicato Lando Norris con la McLaren: l'inglese si è inventato un giro con le soft, lasciando otto decimi all'Aston Martin di Alonso, mentre il debuttante Oscar Piastri non è andato oltre il 12esimo posto, con un distacco di oltre due secondi, ma l'australiano era in pista solo con le medie. Quindi stiamo cauti nelle valutazioni...

Il turno conta poco. La Ferrari appare solo quinta con Charles Leclerc, ma il monegasco non ha mai utilizzato le gomme morbide, concentrandosi nel lavoro di conoscenza e messa a punto della SF-23. Charles ha iniziato il turno con un alettone posteriore più carico, seppur dotato di un supporto mono-pilone. La soluzione, che ha mostrato preoccupanti flessioni laterali, è stata utilizzata solo perq aulvche giro, prima di tornare al profilo da medio carico visto durante i test.

Ancora una volta la rossa non ha cercato le prestazioni, pensando a cercare il set-up. Resta un'incognita da valutare nel pomeriggio, tanto più che Carlos Sainz ha chiuso ultimo. Lo spagnolo ha finito a 1'36"072 dopo un testacoda ad alta velocità che gli ha fatto perdere un po' di fiducia: la SF-23 ha perso carico nel posteriore dopo una spanciata con il fondo, forse per un'altezza da terra troppo bassa sui dossi in quel punto. Il madrileno poi si è dedicato a un long run con tempi sull'1'40, come se la Scuderia abbia lavorato ancora una volta con il pieno di benzina, mentre Verstappen poteva girare con un 38 basso.

Positivo il rientro di Lance Stroll sesto con la seconda "verdona": il canadese ha saltato i test per la frattura al polso che lo ha costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico. Lance ha scoperto la AMR23 nei primi giri e ha avuto modo di apprezzare le doti della vettura di Silverstone.

Positiva la prestazione di Kevin Magnussen con la Haas: il danese è settimo davanti alle due Alfa Romeo di Guanyu Zhou e Valtteri Bottas. La top-10 si chiude con Lewis Hamilton che perecede George Russell. Anche in casa Mercedes si sono nascosti rinunciando alle gomme soft, concentrandosi sul lavoro di messa a punto: i due secondi non sono un riferimento, anche se le W14 hanno preso sei decimi dalla Ferrari di Leclerc a parità di gomme. Non una grande indicazione...

Yuki Tsunoda ha portato l'AlphaTauri al 13esimo posto: il giapponese con le gialle è riuscito a stare davanti a Nico Hulkenberg che un treno di rosse l'ha montato. Il nipponico rivendica il ruolo di prima guida con Nyck De Vries relegato al 16esimo posto.

Non ha impressionato l'Alpine che piazza Esteban Ocon 15esimo e Pierre Gasly 17esimo. Interessante il lavoro svolto da Logan Sargeant al debutto con la Williams: l'americano ha girato con le hard facendo un long run. Ciononostante il rookie ha finito davanti a Alexander Albon con le medie, ma con uma differenza di carburante.