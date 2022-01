F1 | Bahrain paga, ecco perché i test di Barcellona sono "oscurati"

Carica lettore audio

Ha destato curiosità la gestione dei due test collettivi che precederanno il via della stagione Formula 1 2022. Liberty Media ha annunciato le due sessioni di prove programmate in Spagna e Bahrain con denominazioni differenti, definendo i tre giorni di Barcellona come uno shakedown, mentre quelli di Skahir saranno i test ufficiali che precedono la partenza della stagione.

Dietro la differente denominazione c’è anche una diversa pianificazione, visto che in Bahrain ci sarà una copertura mediatica completa, che includerà la diretta televisiva ed il totale accesso per media e pubblico, mentre a Montmelò i test saranno a porte chiuse (per gli spettatori) e con limitazioni anche per i media tv.

Una politica singolare, visto che l’interesse maggiore sarà ovviamente per le prove spagnole, che saranno il primo atto ufficiale non solo della stagione, ma della nuova era tecnica.

Ma perché allora questa differenza di gestione? Un motivo c’è, ed è economico. Il Bahrain, sede della prova d’apertura del mondiale 2022, ha chiesto di avere anche una sorta di ‘prima’ mondiale della stagione, essere la sede in cui le squadre mostrano in pista le nuove monoposto con cui affronteranno il campionato.

Un’esigenza difficile da soddisfare, visto che da tempo erano pianificate le prove di Barcellona, ma Liberty Media non ha desistito. Inizialmente era stato chiesto alle squadre di utilizzare a Montmelò delle livree provvisorie, un modo per andare incontro alle richieste del Bahrain, ma diversi team hanno sottolineato di essere alle prese con tempistiche già strette, e una doppia verniciatura sarebbe comunque costata tempo e denaro, ed in più le squadre avrebbero comunque mostrato i loro colori nelle presentazioni ufficiali.

A quel punto è stato deciso di limitare al minimo la visibilità dei test spagnoli, eliminando la diretta televisiva, e limitando anche le riprese dei media che saranno presenti a Montmelò.

In pratica quello che di fatto sarà il test che aprirà il 2022 è stato battezzato come uno shakedown, per garantire un’esclusiva al Bahrain che di esclusivo avrà ben poco. Attenzione, normalmente nei veri shakedown le squadre utilizzano gomme test e sono limitate nella percorrenza chilometrica, mentre a Barcellona i test saranno come sempre, ovvero senza vincoli e con pneumatici da gara.

Cambierà il racconto, perché i tre giorni di Sahkir saranno più fruibili dagli appassionati grazie alla copertura televisiva, ma la Formula 1 inizierà il suo cammino 2022 e il suo nuovo ciclo tecnico sul circuito di Montmelò.

Monoposto Alfa Romeo Racing 2022 F1 Photo by: Alfa Romeo