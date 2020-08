Todt l'"azzeccagarbugli" riesce a scontentare tutti?

Jean Todt deve aver capito di aver esagerato. Il presidente della FIA, nell’anno che avrebbe dovuto segnare la fine del suo secondo mandato, ha preso il pallino in mano della F1, cambiandone i connotati approfittando dell’emergenza dovuta al COVID-19.

Todt si è fatto dare dal Consiglio Mondiale della FIA quei pieni poteri che Matteo Salvini aveva solo fantasticato nella politica italiana. Il francese ha sospeso il voto unanime delle squadre per approvare dei cambiamenti sulle regole in corso e ha messo pesantemente mano alle norme per "salvare" alcune squadre che per effetto della pandemia sarebbero state costrette a chiudere per mancanza di risorse. Fantastico!

Questa è stata la motivazione ufficiale, ma noi da subito abbiamo avuto la sensazione che si trattasse di una sorta di “golpe” con il quale si stava cercando di avvicinare le prestazioni delle attuali monoposto a quelle che vedremo nel 2022, con le tanto attese vetture a effetto suolo che non piacciono a nessuno e che andranno molto più piano.

Con la scusa (lodevole) di ridurre i costi, la FIA ha blindato la ricerca, volendo portare la F1 ad essere una sorta di Formula Indy europea. Con le monoposto 2020, che saranno utilizzate anche nel 2021, si è cercato di bloccare lo sviluppo con il congelamento di telaio, cambio, motore e da metà settembre anche di sospensioni e freni, lasciando solo l’aerodinamica come terreno di libertà.

Ma anche nel lavoro di galleria si sono introdotti dei vincoli nelle ore di “vento”, così come si sono regolamentate le prove al banco dei motori e la ricerca al CFD. Insomma è stata ingabbiata la F1 a vantaggio di chi, la Mercedes, esercita una superiorità tecnica imbarazzante dal 2014 in avanti.

Si è trattato di un palese autogol grazie al quale la Stella ha potuto dimostrare l’eccellente lavoro svolto dai tecnici di Toto Wolff, alimentando l’aspettativa e la voracità del team di Brackley di vincere tutte le gare in calendario.

Circostanza che si è sgretolata a Silverstone per il successo di Max Verstappen con la Red Bull, ma lo strapotere delle frecce d’argento è sotto gli occhi di tutti.

E, allora, "Mazarino" dopo aver orientato le regole nella direzione che hanno favorito chi già detta legge, ecco l’inversione di tendenza: cercare di sbriciolare la supremazia Mercedes con interventi ad hoc che mettano palesemente in difficoltà il team di Brackley.

Perché se la Ferrari è stata "silenziata" per l'oscuro affaire motore, la squadra del Cavallino non può pagare (oltre alla multa) le sue colpe in eterno.

Ecco il divieto del “quali mode” con l’obbligo di usare una sola mappa di motore tanto in qualifica che in gara a partire dal GP del Belgio. E poi c’è stato l’annunciato taglio del carico aerodinamico sulle vetture 2021. La decisione è dettata dalla necessità di salvaguardare le gomme Pirelli che saranno le stesse del 2019 anche il prossimo anno.

Si tratta di pneumatici che sono stati disegnati e progettati per la down force prodotta dalle F1 2019, un dato che è andato crescendo in modo sensibile insieme alle prestazioni. Jean Todt ha deciso di agire dopo quanto è accaduto nei due GP disputati a Silverstone con forature e dechappaggi.

La Pirelli ha sostenuto che le squadre nel GP di Gran Bretagna, per completare la gara con un solo pit stop, erano arrivate all’usura delle gomme, per cui ha aumentato le pressioni di gonfiaggio per la seconda gara a Silverstone, assicurando la piena sicurezza degli pneumatici. Ma proprio chi li aveva messi a rischio, poi si lamentava che erano gonfiati come “palloni” (Hamilton).

Alla luce di questi fatti la FIA ha deciso un’altra riduzione del carico aerodinamico nel 2021 che si andrà ad aggiungere a quello del fondo deliberato a inizio estate.

Si parla di ridurre il box nel quale sta l’ala posteriore, riprendendo l’idea iniziale che era stata proposta dalla Red Bull, mentre l’asportazione di una parte del fondo e l’abolizione degli slot era di matrice Ferrari.

Le squadre hanno già speso tempo e risorse per studiare il nuovo look nel tentativo di recuperare la spinta verticale perduta (circa il 12%) e dovranno ricominciare lo studio aerodinamico daccapo, perché con un’ala posteriore più piccola (più stretta e più bassa) si dovrà rivedere tutto l’andamento dei flussi dall’anteriore, magari rimescolando dei valori a vantaggio di qualcuno a scapito di qualcun altro.

È chiaro che la Ferrari spera di rientrare in gioco già nel 2021 con questo colpo di mano, potendo rimettere mano alla deludente SF1000, ma un fatto è certo: Jean Todt con questo approccio da “azzeccagarbugli” sta scontentando proprio tutti, creando azioni e reazioni che sfasciano la F1 in un tutti contro tutti, mentre la FOM cerca faticosamente di chiudere il rinnovo del Patto della Concordia senza che ci sia il fuggi fuggi dei team.

Perché anziché continuare a parlare di aree grigie del regolamento, sarebbe molto meglio che si cominciasse a dire cosa è bianco e cosa è nero. Cosa è irregolare e cosa non lo è. Perché sarebbero gli stesso team a fare dei passi indietro di fronte a regole certe.

E di fronte a certe complessità come le regole delle power unit bisogna agire con metodi moderni dotandosi di algoritmi come ha sostenuto molto lucidamente Antonio Ghini ne “Il Candido”. Forse alla FIA servono hacker più che tecnici per tenere d’occhio le squadre…