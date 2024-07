F1 | “Ayrton Senna Forever” un successo: già 100 mila visitatori

100 mila visitatori: la mostra “Ayrton Senna Forever”, inaugurata al Museo Nazionale dell’Automobile lo scorso 24 aprile si sta rivelando un grande successo tanto che il MAUTO ha pertanto deciso di prorogare la data di chiusura della rassegna dedicata al campione brasiliano dal 13 ottobre al 3 novembre 2024.

Gli appassionati che nel trentennale della morte di Ayrton non hanno ancora avuto modo di gustare le chicche di una mostra che non raccoglie solo le monoposto che hanno contraddistinto la carriera da “Magic”, ma reperti che tutti insieme saranno impossibili da vedere in futuro.

La mostra "Ayrton Senna Forever" al Museo dell'automobile di Torino Foto di: Giacomo Rauli

“Un grande successo espositivo – ha ammesso Lorenza Bravetta, direttore del Mauto - reso tale dall’importanza e dalla varietà dei materiali esposti e dalla competenza e sensibilità del curatore e della squadra che li ha messi insieme. I feedback positivi dei visitatori, l’entusiasmo e le tante prenotazioni già ricevute per i prossimi mesi ci hanno indotto a posticipare la data di fine della mostra, nella speranza di coinvolgere quanti più appassionati possibile”.

La Toleman TG184-Hart 1.5 L4T del secondo posto di Senna al GP Monaco 1984 esposta al Mauto Foto di: Giacomo Rauli

“Anche la grande affluenza registrata nei Talk condotti da Carlo Cavicchi è ulteriore testimonianza di quanto la storia di Ayrton Senna e del suo incredibile talento tuttora appassioni. Abbiamo in programma molti appuntamenti per l’autunno, incontri che si aggiungono al calendario di quelli già comunicati e qualche sorpresa. Di sicuro molte emozioni, come quelle che la mostra ha regalato ai visitatori che l’hanno visitata finora e che quegli stessi visitatori ci hanno restituito, con le loro attestazioni di stima per il nostro lavoro e di affetto per il grande campione”.

La media giornaliera dei visitatori è di 1.250 persone al giorno con un picco di 5.013 ingressi registrati sabato 27 aprile.