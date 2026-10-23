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F1 | Austin sotto accusa: Verstappen denuncia gli avvallamenti, Norris prende antidolorifici

Le condizioni dell'asfalto del COTA preoccupano i piloti alla vigilia del Gran Premio degli Stati Uniti. Verstappen denuncia avvallamenti "inaccettabili" e chiede interventi strutturali. Norris conferma le difficoltà, mentre Russell sottolinea come le monoposto moderne siano particolarmente sensibili alle irregolarità dell'asfalto.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 23 ott 2026, 11:01

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Foto di: Sona Maleterova / Getty Images

Il Circuit of The Americas è uno dei tracciati più apprezzati dai piloti di Formula 1, ma alla vigilia del Gran Premio degli Stati Uniti è tornato al centro delle polemiche per un problema che si trascina ormai da anni: le condizioni dell'asfalto. Nonostante gli interventi effettuati dagli organizzatori, gli avvallamenti presenti in diversi punti del circuito continuano a rappresentare una seria preoccupazione, sia per il comportamento delle monoposto sia per le sollecitazioni alle quali vengono sottoposti i piloti.

A lanciare l'allarme è stato Max Verstappen, che già a Singapore aveva ironizzato sulla necessità di procurarsi una nuova colonna vertebrale prima di arrivare in Texas. Una battuta nata dopo aver seguito la gara del WEC disputata ad Austin a settembre, osservando le difficoltà incontrate dai prototipi sugli avvallamenti della pista.

“Da quello che ho visto nel WEC, la situazione era davvero pessima – ha spiegato Verstappen – a Singapore ci avevo scherzato, ma in realtà non c'è molto da ridere. Sono anni che segnaliamo questo problema e ormai la situazione sta sfuggendo di mano”.

Verstappen: "Gli avvallamenti sono inaccettabili"

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Il problema del COTA è legato alla natura del terreno sul quale è stato costruito. Il suolo argilloso del Texas tende a espandersi e contrarsi in funzione delle condizioni climatiche, provocando movimenti che si ripercuotono sull'asfalto. Nel 2024 il circuito è stato riasfaltato, mentre quest'anno sono stati effettuati ulteriori interventi tra le curve 9 e 11 e nella zona compresa tra curva 12 e curva 19. Secondo Verstappen, però, si tratta soltanto di soluzioni temporanee.

“Si può continuare a dare la colpa al terreno, ma era una caratteristica nota fin dall'inizio. Bisognava prevederla e rinforzare adeguatamente la struttura. Amo questo circuito, è uno dei migliori al mondo per il suo layout, ma gli avvallamenti sono inaccettabili. Continuare a levigare l'asfalto significa mettere un cerotto su un problema molto più grande. Bisogna intervenire su ciò che c'è sotto, anche se questo comporta lavori importanti, costi elevati e tempi lunghi”.

Il quattro volte campione del mondo ha anche fornito un dato significativo relativo all'edizione precedente del Gran Premio. “Lo scorso anno, in alcune curve affrontate con accelerazioni laterali di 5 o 6G, ho registrato impatti verticali superiori a 9G sulla colonna vertebrale. Posso assicurare che non è affatto piacevole”. Verstappen ha rivelato che i controlli medici effettuati alla schiena hanno evidenziato una situazione tutt'altro che ideale nella parte inferiore della colonna vertebrale, sottolineando come le sollecitazioni accumulate negli anni rappresentino un aspetto da non sottovalutare.

Norris prende farmaci per il mal di testa

Lando Norris, McLaren

Foto di: Angela Weiss / AFP via Getty Images

Le preoccupazioni di Verstappen sono state condivise da Lando Norris, che ha raccontato come affronta i circuiti caratterizzati da un asfalto particolarmente sconnesso. “In diverse piste devo prendere delle pastiglie contro il mal di testa prima di scendere in pista, semplicemente perché ci sono così tanti avvallamenti che la testa sbatte violentemente contro i poggiatesta. Non è affatto piacevole”.

Il pilota McLaren ha sottolineato come i requisiti previsti oggi per la costruzione di nuovi circuiti siano molto più severi rispetto alle condizioni riscontrabili ad Austin. “Se costruisci una pista nuova devi rispettare tolleranze molto ridotte. Austin non si avvicina nemmeno a quei parametri, ma ovviamente è un circuito esistente. Abbiamo sollevato il problema moltissime volte, possiamo continuare a lamentarci, ma fino a un certo punto. Max ha assolutamente ragione”.

Le monoposto 2026 non hanno risolto il problema

Il cambio regolamentare introdotto quest'anno avrebbe dovuto migliorare la situazione rispetto alle monoposto a effetto suolo utilizzate tra il 2022 e il 2025, particolarmente rigide e costrette a viaggiare molto vicine all'asfalto. Verstappen, tuttavia, sostiene che in determinate condizioni le vetture attuali possano essere persino peggiori.

“Probabilmente è peggio, perché in curva utilizziamo altezze da terra molto ridotte. Sui rettilinei la modalità aerodinamica SM permette alla macchina di alzarsi, ma in frenata arriviamo a toccare il fondo più di prima. E la maggior parte degli avvallamenti si trova proprio nelle frenate e nelle curve”.

Anche George Russell ha evidenziato quanto le caratteristiche delle monoposto moderne rendano il problema particolarmente delicato. “Alla fine del rettilineo la nostra altezza da terra è di appena 10 millimetri. Basta una piccolissima irregolarità per avvertirla chiaramente. Inoltre, con i cerchi da 18 pollici abbiamo perso buona parte dell'effetto ammortizzante che garantivano gli pneumatici precedenti”. Per Russell, la Formula 1 dovrebbe valutare interventi di riasfaltatura più frequenti, anche ogni due anni, per garantire superfici più regolari.

La questione è destinata a tornare d'attualità già nelle prime sessioni in pista del weekend di Austin. Gli interventi effettuati dagli organizzatori saranno messi alla prova dalle monoposto 2026, ma il messaggio dei piloti è chiaro: il problema richiede una soluzione definitiva, non l'ennesima riparazione temporanea.

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