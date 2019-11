F1 Austin, Libere 3: Verstappen ok, Leclerc ko di motore

Max Verstappen il più veloce e Charles Leclerc senza tempo. La terza sessione di prove libere del GP degli Stati Uniti è stata caratterizzata da questo testa e coda. L'olandese con le gomme soft è arrivato a 1'33"305 con la Red Bull, ma non ha migliorato la prestazione ottenuta ieri da Lewis Hamilton con la pista "green" sebbene le temperature siano cresciute (aria 19 gradi e asfalto 26 gradi).

Dietro alla RB15 c'è Sebastian Vettel con la Ferrari staccata di 218 millesimi di secondo: la sensazione è che il ferrarista, come i due piloti della Mercedes, non hanno spremuto i motori, preferendo restare con mappature di sicurezza, mentre Max aveva già qualche cavallo in più.

Ad avvalorare la tesi è il terzo tempo di Lando Norris capace di arrivare a 1'33"813 con la McLaren spinta dal motore Renault. Vedere la MCL34 del ragazzino inglese davanti alle due Mercedes evidenzia che c'è chi ha preferito non scoprire le carte, per non dare dei riferimenti agli avversari.

Valtteri Bottas con 1'33"904 è stato davanti al penta-campione di 19 millesimi di secondo, ma Lewis ha colto la sua prestazione dopo aver abortito due volte il suo giro per il traffico.

La monoposto di Charles Leclerc, Ferrari SF90, riportata ai box dopo il ko di motore Photo by: Giorgio Piola

Non ha potuto effettuare nemmeno un giro Charles Leclerc costretto ad accostare la SF90 nel T2 con il retrotreno fumante a causa di una perdita d'olio dal motore della Rossa: i meccanici del Cavallino sono riusciti a recuperare la macchina nel box 28 minuti prima della conclusione del turno per avviare la sostituzione della power unit (motore 3) con un'unità usata (motore 2) per cui non dovrebbe pagare penalità. Il monegasco è uno dei grandi favoriti per la pole position e certamente non aver girato gli renderà difficile cercare la decima partenza al palo della Rossa in questa stagione, riaprendo il tema dell'affidabilità mancante sulla Ferrari.

Alexander Albon è sesto con la Red Bull a 50 millesimi dalla W10, ma si trova a sei decimi dal compagno di squadra. Dietro all'anglo thailandese c'è Carlos Sainz con la seconda McLaren davanti al redivivo Kimi Raikkonen ottavo con l'Alfa Romeo, Pierre Gasly con la Toro Rosso e Daniel Ricciardo con la Renault. Questo gruppo è molto compatto e promette una grande battaglia per l'accesso alla Q3.

Nico Hulkenberg è subito dietro al compagno australiano e precede Lance Stroll con la Racing Point 12esima. Sergio Perez, costretto a partire in gara dalla pit lane per la penalità di aver saltato la procedura del podio ieri, ha lavorato in funzione della gara e non ha cercato la qualifica per cui è finito a essere l'ultimo con un tempo preceduto dalle due Williams di George Russell e Robert Kubica.

Daniil Kvyat è solo 14esimo ed è finito nel sandwich delle due Haas, con Romain Grosjean 13esimo e Kevin Magnussen 15esimo. Non ha brillato nemmeno Antonio Giovinazzi che non ha trovato un giro pulito con la seconda Alfa Romeo.