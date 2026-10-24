Prove Libere

Formula 1 Stati Uniti

F1 | Austin, Libere 3: Hamilton fa sognare la Ferrari con Max vicino, poi Leclerc e le due Mercedes

Leclerc si è visto annullare il miglior tempo per un track limit, per cui il più veloce nella terza sessione di prove libere del GP degli Stati Uniti è stato Lewis che ha preceduto di quasi due decimi la Red Bull. Charles ha chiuso terzo davanti ad Antonelli e Russell. In difficoltà le McLaren.

Franco Nugnes

Modificato: 24 ott 2026, 19:07

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Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Ferrari e sempre Ferrari. Anche nel terzo turno di prove libere del GP degli Stati Uniti c'è la rossa davanti a tutti. La novità è che questa volta la prestazione è firmata da Lewis Hamilton che con le soft è arrivato a 1'34"893. Il sette volte campione del mondo, deluso ieri dal setup che aveva voluto sperimentare, si è allineato alle scelte di Charles Leclerc e ha trovato un buon feeling con la SF-26 dotata dell'ultimo pacchetto di aggiornamento.

Va ricordato che la prestazione assoluta l'aveva ottenuta il monegasco (velocissimo anche con le medie) ma il suo 1'34"810 è stato cancellato a causa di un track limit alla curva 3. Charles, quindi, conclude terzo a 234 millesimi dal compagno di squadra. Insomma, la Scuderia era in grado di costruire una doppietta, specie dopo aver montato la power unit dotata dell'ADUO2 grazie alla quale si è ridotto, parzialmente, il gap della rossa sui rettilinei.

Fra le due monoposto del Cavallino si è infilato Max Verstappen con la Red Bull, ancora considerata la monoposto migliore dopo gli ultimi due successi dell'olandese. Il quattro volte campione del mondo, però, ha avuto una reazione rabbiosa con la RB22 per uno strano comportamento in frenata, come se all'improvviso ci fosse stato qualcosa che non aveva funzionato. La squadra di Milton Keyne può fare riferimento solo su Max, perché un nervoso Isack Hadjar è solo decimo a quasi un secondo dal suo "capitano".

Le Mercedes sono quarta e quinta con Kimi Antonelli e George Russell: il distacco delle W17 dalla testa è piuttosto netto, visto che si misura tre decimi. Il bolognese si è messo davanti a George con un colpo di reni finale, dando la sensazione che la Stella ancora fatica con l'assetto (ha fatto diverse modifiche di assetto), ma la freccia nero e argento sembra in crescita.

Oscar Piastri è sesto con la migliore McLaren, ma la vettura papaya sembra molto nervosa con Lando Norris spesso alle prese con i track limit. Bene Nico Hulkenberg con l'Audi: il tedesco è settimo grazie ad una scia che gli è stata data da Gabriel Bortoleto (13esimo) che in gara patirà una penalizzazione per la sostituzione della power unit, proprio come Arvid Linblad (12esimo) e Franco Colapinto (15esimo).

Positiva la prestazione di Pierre Gasly con l'Alpine: il francese ha trovato la chiave per non rimbalzare sui dossi ed è nono. Le due Racing Bulls che hanno portato tante novità sono in fila: Liam Lawson è 11esimo davanti al rookie di Faenza.

Fatica la Haas che non va oltre il 14esimo posto con Oliver Bearman. L'inglese fa meglio di Esteban Ocon che è 17esimo nel sandwich delle due Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll.

Anche se gli esperimenti per il 2027 sono finiti ieri, la Williams continua a deludere: questa volta Alex Albon sta davanti di un decimino su Carlos Sainz. Le Cadillac con un irriducibile Sergio Perez non sono lontane alla FW48, mentre Valtteri Bottas è disperso nel suo mondo.

FP3

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Telaio Motore Giri Tempo Distacco Gomme km/h 1 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 21

1'34.893

S 209.149 2 M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 16

+0.168

1'35.061

0.168 S 208.779 3 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 20

+0.234

1'35.127

0.066 S 208.634 4 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 16

+0.303

1'35.196

0.069 S 208.483 5 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 18

+0.488

1'35.381

0.185 S 208.079 6 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 16

+0.638

1'35.531

0.150 S 207.752 7 N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 19

+0.698

1'35.591

0.060 S 207.622 8 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 17

+0.813

1'35.706

0.115 S 207.372 9 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 24

+1.011

1'35.904

0.198 S 206.944 10 I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 20

+1.037

1'35.930

0.026 M 206.888 11 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 17

+1.038

1'35.931

0.001 S 206.886 12 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 18

+1.188

1'36.081

0.150 S 206.563 13 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 23

+1.283

1'36.176

0.095 S 206.359 14 O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 17

+1.342

1'36.235

0.059 S 206.232 15 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 22

+1.358

1'36.251

0.016 S 206.198 16 F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 19

+1.562

1'36.455

0.204 S 205.762 17 E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 18

+1.849

1'36.742

0.287 S 205.151 18 L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 12

+2.238

1'37.131

0.389 S 204.330 19 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 22

+2.775

1'37.668

0.537 S 203.206 20 C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 21

+2.818

1'37.711

0.043 S 203.117 21 S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 25

+2.991

1'37.884

0.173 S 202.758 22 V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 22

+3.872

1'38.765

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