F1 |Austin, Libere 1: Verstappen davanti, ma Leclerc inizia bene

Austin e i suoi saltellamenti, per un asfalto che è sempre gibboso nonostante il tentativo di pareggiare la pista, tanto per cambiare esalta Max Verstappen che porta la sua Red Bull RB19 in vetta alla tabella dei tempi con il tempo di 1'35"912 ottenuto con la mescola soft nella prima, e unica, sessione di prove libere del GP degli Stati Uniti. Questa volta i tecnici di Milton Keynes non hanno sbagliato la delibera della vettura come era successo a Singapore, ma come a Marina Bay c'è la Ferrari a insidiare il tre volte campione dle mondo.

Charles Leclerc ha portato la SF-23 ad appena 156 millesimi dalla Red Bull: nel giro secco il monegasco ha trovato un buon giro, mentre con le gomme hard ha dato la sensazione di fare i conti con una vettura molto sensibile alle asperità, tant'è è che Carlos Sainz non è andato oltre un ottavo posto con un distacco di sei decimi. La Ferrari non ha portato novità negli USA, mentre Lewis Hamilton dispone di una Mercedes rivista nel fondo: la W14 è una prefigurazione di soluzioni che James Allison sta pensando per il prossimo, avvicinandosi ai concetti della Red Bull. Sembava che l'inglese potesse puntare alla prestazione migliore, ma Lewis è finito nel traffico e per evitare un avversario è finito largo: se fosse stato in qualifiva si sarebbe visto togliere la prestazione. George Russell a fine sessione si è portato al sesto posto poco prima della bandiera dopo aver lavorato in funzione della gara.

Sergio Perez è quarto con la seconda Red Bull: il messicano sa di essere sotto osservazione dai vertici di Milton Keynes e ha iniziato il weekend in modo pulito, senza commettere errori e restando a tre decimi dal capitano, un margine accettabile, rispetto alle prestazioni recenti.

La sorepresa del turno è certamente la nuova Haas con Kevin Magnussen capace di portare la VF-23 con le pance spioventi tipo Red Bull al quinto posto: il danese con 1'36"472 ha lasciato mezzo secondo a Verstappen, ma, per esempio, ha rifilato due limmesimi alla Mercedes di Russell, segno che la vettura rivista e corretta da Simone Resta esprime doti che la versione vecchie non mostrava. La conferma arriva anche da Nico Hulkenberg che si è arrampicatao al nono posto, arrivando a ridosso di Carlos Sainz.

Positiva la prestazione di Alexander Albon con la Williams: l'anglo-thailandese è settimo con la FW45 con la lvrea statunitense, proprio come Red Bull e Haas. La vettura di Grove sembra andare bene perché Logan Sargeant si è guadagnato l'11esima piazza, cancellando il ritiro per crisi fisica in Qatar.

La top 10 è completata da Pierre Gasly con l'Alpine, con Esteban Ocon dietro di due posizioni, ma con un distacco importante dal compagno transalpino: oltre tre decimi. Yuki Tsunoda ha messo la sua AlphaTauri modificata al 13esimo posto: il giapponese in gran spolvero con la mescola media, con la rossa si è accontentato di stare davanti al rientrante Daniel Ricciardo. L'australiano è a ridosso di Yuki, segno che non risente dell'assenza da cinque gare per la frattura alla mano in Olanda.

In difficoltà le McLaren: Lando Norris è 15esimo, mentre Oscar Piastri è addirittura 19esimo. Di fatto ultimo, perché uno sfortunatissimo Lance Stroll ancora una volta ha dovuto fare i conti con un problema tecnico: ha girato a inizio turno, a quinto giro è stato richiamato ai box per un problema ai freni e non si è più visto. Per precauzione era stato fermato anche Alonso, ma Fernando ha potuto completare 19 giri e raccogliere dati utili per la AMR21 con diverse modifiche. Lo spagnolo ha chiuso al 18esimo posto, per cui non sembra soddisfatto, visto che davanti si trova anche le Alfa Romeo di Guanyu Zhou e Valtteri Bottas, rispettivamente 16esimo e 17esimo con una C43 dotata di un nuovo fondo.