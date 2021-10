F1 | Austin, Libere 1: Mercedes in fuga, Ferrari positiva

Il mondiale di F1 sta diventando una partita a scacchi, dove l'affidabilità dei motori conterà quanto le prestazioni dei piloti. Valtteri Bottas, dopo aver smarcato il sesto motore endotermico (che gli costerù cinque posizioni nella griglia di partenza), è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del GP degli Stati Uniti. Il finlandese nel giro secco è arrivato a 1'34"874 con le gomme soft, un tempo di otto decimi superiore a quello ottenuto due anni fa.

La Mercedes ha messo due W12 davanti a tutti su una pista che è piena di bump nonostante le promesse di aver fresato i dossi che avevano scatenato le proteste dei piloti della MotoGP. I lavori svolti non sono stati affatto risolutivi e le monoposto strisciano spesso e malvolentieri con il tea-tray e l'ala anteriore. Sarà fondamentale alzare l'altezza da terra per non danneggiare il fondo, ma ciò equivale a perdere carico aerodinamico e prestazioni.

Lewis Hamilton è secondo a 45 millesimi dal compagno di squadra vittorioso in Turchia: le frecce nere che non dispongono di un assetto rake sembrano accusare di meno i problemi di assetto. Max Verstappen, infatti, è staccatissimo dalle W12 per essendo terzo nella lista dei tempi: con 1'35"806 paga oltre nove decimi dalla vetta. E' evidente che in Red Bull di nuovo non hanno azzeccato la simulazione e ora avranno il tempo per mettersi a posto.

Bene le Ferrari: dopo il testacoda nello snake nelle prime battute di Charles Leclerc, la Scuderia ha portato le rosse al quarto e quinto posto. Il monegasco con 1'36"334 precede il compagno di squadra Carlos Sainz di un paio di decimi. Il distacco dai primi tre è enorme, ma alla squadra del Cavallino per ora basta stare davanti agli avversari di metà gruppo.

Pierre Gasly con l'AlphaTauri e sesto davanti di un niente a Sergio Perez in difficoltà con la seconda Red Bull: il messicano a fine sessione si è reso protagonista di un contatto con Mick Schumacher che non lo ha visto arrivare in velocità. Nell'urto ci ha rimesso il tedesco che è finito in testacoda con la Haas.

Lando Norris ha piazzato la McLaren all'ottavo posto davanti a un eccellente Antonio Giovinazzi. L'italiano dell'Alfa Romeo si è arrampicato al nono posto seguito a... 2 millesimi da Kimi Raikkonen.

Fuori dalla top ten c'è George Russell che beneficia del quarto motore Mercedes sulla Williams FW43B: l'inglese è riuscito a stare davanti all'Alpine di Esteban Ocon di appena 4 millesimi. Fernando Alonso è solo 15esimo: lo spagnolo si è fermato in pista per una perdita di liquidi nella fiancata destra a inizio turno. Per recuperare la sua monoposto c'è voluta l'esposizione della bandeira rossa. L'asturiano ha potuto tornare a girare nell'ultimo quarto d'ora e si è accontentato del 15esimo posto.

In difficoltà l'Aston Martin con Lance Stroll, 13esimo, e Sebastian Vettel, 14esimo. Anche il tedesco ha montato la power unit quattro e scatterà in ultima fila domenica. Per la "verdona" sembra iniziato un weekend difficile.

Non entusiasma Daniel Ricciardo con la McLaren 16esimo davanti a Nicholas Latifi con la Williams. Molto guardingo l'apporccio di Yuki Tsunoda con la seconda AT02: il giapponese alle spalle ha solo le due Haas con Mick Schumacher costantemente davanti a Nikita Mazepin piuttosto in difficoltà nel prendere le misure alla pista americana.