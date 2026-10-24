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F1 | Austin, incubo sconnessioni: anche le vetture 2026 viaggiano rigide quasi come nell'era effetto suolo

Nonostante i regolamenti di quest'anno abbiano dato meno importanta al fondo, il tema della gestione delle altezze da terra resta fondamentale in relazione ad altre componenti della vettura alla ricerca del punto di ottimo. Questo però rende le vetture sensibili alle tante sconnessioni di Austin, soprattutto in staccata dove si tocca l'afalto.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 24 ott 2026, 14:53

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto di: Chris Graythen / Getty Images

Se c'è una caratteristica che rende Austin unica nel calendario è il suo asfalto, non tanto per la tipologia dei materiali utilizzati, quanto per la quantità di avvallamenti e sconnessioni che caratterizzano il tracciato. Un elemento che non solo complica la ricerca del setup ideale, ma che mette a dura prova anche la schiena dei piloti.

Max Verstappen ha raccontato che lo scorso anno, con le vetture a effetto suolo ormai arrivate all'apice dello sviluppo, in alcuni punti del circuito era arrivato a subire impatti verticali di circa 9G. Un valore enorme, che aiuta a comprendere perché i piloti fossero desiderosi di lasciarsi alle spalle quella generazione di monoposto.

Alla base c'era la filosofia delle monoposto del precedente ciclo tecnico. L'altezza da terra rappresentava uno dei parametri più sensibili per massimizzare il rendimento del fondo e, di conseguenza, il carico aerodinamico. Questo spingeva i team verso assetti molto rigidi, che garantivano una piattaforma più stabile ma rendevano la vettura meno efficace nell'assorbire cordoli e irregolarità del tracciato.

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto di: Liam Fabre

Sebbene le monoposto del 2026 si siano allontanate dagli eccessi dell'era effetto suolo, i tecnici non hanno potuto abbandonare del tutto gli assetti rigidi. Il fondo è meno determinante rispetto al passato, ma la necessità di mantenere una piattaforma aerodinamica stabile rispetto ad altre elementi che lavorano in sinergia continua a limitare la libertà sulle rigidezze alla ricerca del punto di ottimo sulle altezze.

Ad Austin, tuttavia, trovare il giusto compromesso diventa ancora più complesso: le numerose sconnessioni disseminate lungo il circuito mettono costantemente alla prova la vettura, soprattutto nelle staccate più impegnative.

"Come ci si poteva aspettare, la vettura saltella parecchio. Ci sono molte sconnessioni e bisogna fare attenzione. Il problema è che con questo tipo di assetto, che in termini di rigidezza non è poi così diverso da quello dello scorso anno, la vettura fatica ad assorbire queste asperità", ha spiegato Pierre Waché, direttore tecnico della Red Bull dopo le libere. La RB22 è una delle vetture più sensibili su questo fronte, ma è un tema che, in maniera differente, ha toccato ogni squadra.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Al di là dei rettilinei, dove si cerca di mantenere la vettura radente per limitare il drag, il problema si manifesta soprattutto nelle frenate più impegnative, come quelle di curva 1 e curva 12. In questi punti si arriva ad alta velocità e, quando le ali mobili anteriori e posteriori vengono richiuse, il rapido incremento del carico aerodinamico spinge la monoposto verso il suolo.

Un fenomeno già osservato nei test prestagionali del Bahrain. In curva 1, dove l'asfalto presenta diverse irregolarità, la chiusura delle ali mobili portava infatti la vettura a spanciare sulle sconnessioni, fino a toccare il terreno con il fondo.

Ad Austin l'effetto è ancora più marcato. Non solo per le numerose ondulazioni presenti in curva 1, ma anche perché la frenata si affronta in salita, una condizione che tende ad accentuare ulteriormente il fenomeno. Un aspetto che, insieme al vento, ha contribuito ai numerosi bloccaggi osservati nel corso della giornata di venerdì.

Trovare il giusto compromesso diventa quindi particolarmente complicato. Austin richiede infatti una piattaforma aerodinamica stabile sia nelle curve veloci del primo settore sia nei rapidi cambi di direzione dell'ultimo tratto. Ammorbidire eccessivamente la vettura per assorbire le asperità dell'asfalto rischia di penalizzare la precisione e la costanza del comportamento aerodinamico, mentre un assetto più rigido espone maggiormente la monoposto agli effetti delle sconnessioni.

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