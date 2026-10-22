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F1 | Austin cambia volto: una struttura VIP sulla curva 1 e il COTA diventa un club per milionari

Il Circuit of the Americas cambia offre una nuova struttura di quattro piani affacciata sulla prima curva e collegata al paddock da una cabinovia. Ma la vera rivoluzione riguarda la gestione dell'impianto: dal 2027 il circuito sarà riservato a un esclusivo club privato, mettendo fine ai tradizionali track day aperti agli appassionati.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 22 ott 2026, 16:06

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Dettaglio del COTA

Foto di: Roberto Chinchero

Chi non ha avuto occasione di visitare il Circuit of the Americas dalla scorsa edizione del Gran Premio degli Stati Uniti noterà immediatamente un cambiamento. Non riguarda il tracciato, rimasto invariato, ma uno dei panorami più riconoscibili dell'intero calendario di Formula 1. La ripida salita che conduce alla prima curva, da sempre uno dei simboli del circuito di Austin, non offre più lo stesso colpo d'occhio.

Per anni, osservando le monoposto affrontare il dislivello che porta alla prima staccata, il punto di corda sembrava coincidere con l'orizzonte. Sullo sfondo c'era soltanto il cielo del Texas, accompagnato da una gigantesca bandiera statunitense. Un'immagine diventata familiare agli appassionati di Formula 1, capace di esaltare la particolare conformazione di un tracciato che proprio nella sua prima curva presenta uno degli elementi più spettacolari.

Oggi quello scenario appartiene al passato. All'esterno di curva 1 è sorta una struttura di quattro piani che ha modificato radicalmente la prospettiva. Vista dal vivo, l'impressione non è delle migliori: l'edificio incombe sulla sommità della salita, ridimensionando visivamente una collina che fino allo scorso anno sembrava molto più imponente. Il profilo naturale del circuito, uno degli elementi che avevano contribuito a rendere immediatamente riconoscibile il COTA, è stato sacrificato per fare spazio a una nuova area hospitality.

Non si tratta, però, di una semplice tribuna riservata agli ospiti più facoltosi del Gran Premio. L'edificio rappresenta il primo elemento visibile di un progetto molto più ambizioso, destinato a modificare profondamente il futuro del Circuit of the Americas.

Dettaglio del nuovo COTA: c'è una cabinovia che collega il paddock alla clubhouse

Foto di: Roberto Chinchero

Quattro piani di lusso e una funivia che collega il paddock

La nuova struttura occupa una superficie complessiva di circa 5.070 metri quadrati, distribuiti su quattro livelli. Secondo la documentazione relativa al progetto edilizio, il valore dell'intervento è di circa 14 milioni di dollari, una cifra riferita alla costruzione dell'edificio e non necessariamente all'intero investimento legato alla nuova iniziativa.

Il complesso è stato progettato dallo studio di architettura Premier di Dallas per ospitare la sede di "The Circuit", un club privato dedicato a una clientela particolarmente esclusiva. Gli spazi comprendono lounge riservate ai soci, sale conferenze, un centro fitness, un ristorante di alto livello e ambienti dedicati ai simulatori di guida e di golf.

Il quarto piano rappresenta l'elemento più spettacolare del progetto: una grande terrazza panoramica con due piscine, cabanas private e aree dalle quali sarà possibile seguire l'attività in pista godendo di una visuale privilegiata sulla prima curva e sul rettilineo principale.

Ma l'aspetto più singolare è probabilmente il sistema scelto per collegare la nuova clubhouse al resto dell'impianto. Per consentire agli ospiti di spostarsi tra la struttura di curva 1 e la zona del paddock è stata infatti prevista una cabinovia, una vera e propria funivia con cabine sospese che permetterà di raggiungere l'area dei box senza dover percorrere le strade interne del circuito.

Una soluzione decisamente insolita per un autodromo, che testimonia quanto il progetto sia stato concepito pensando a un pubblico abituato a servizi esclusivi. La cabinovia non è un semplice elemento scenografico, ma una componente integrante del nuovo sistema di hospitality.

Nel comunicato di presentazione, lo studio Premier ha sottolineato come l'obiettivo sia quello di realizzare una struttura capace di coniugare la passione per la guida ad alte prestazioni con i servizi tipici dell'ospitalità di lusso. Una filosofia che trova nella nuova clubhouse la sua espressione più evidente.

Vista generale della torre di Austin

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Dal 2027 il COTA cambia filosofia: la pista diventa un club privato

La novità più importante, tuttavia, non riguarda l'architettura. Dietro la costruzione della clubhouse si nasconde una trasformazione molto più profonda: il Circuit of the Americas sta cambiando il proprio modello operativo, passando da un impianto utilizzato anche per attività amatoriali a una struttura nella quale l'accesso ordinario alla pista sarà riservato a un numero estremamente limitato di soci.

A partire dal 2027, al di fuori dei grandi eventi internazionali e delle manifestazioni autorizzate, il tracciato del Gran Premio sarà destinato prevalentemente alle attività di "The Circuit", il nuovo club privato.

Il progetto prevede un massimo di 250 iscritti, ai quali sarà garantita la possibilità di utilizzare il circuito per oltre 250 giornate all'anno. I soci potranno scendere in pista con le proprie vetture ad alte prestazioni, usufruendo contemporaneamente dei servizi della clubhouse e delle altre strutture dell'impianto.

Il presidente del COTA, Bobby Epstein, ha descritto l'ambizione del progetto utilizzando un paragone particolarmente significativo: trasformare il circuito nell'equivalente dell'Augusta National Golf Club, uno dei circoli più prestigiosi ed esclusivi del mondo.

Una dichiarazione che chiarisce meglio di qualsiasi altra il cambio di filosofia. L'obiettivo non è più soltanto organizzare grandi eventi motoristici e utilizzare la pista durante il resto dell'anno, ma creare un ambiente riservato a una clientela selezionata, disposta a pagare cifre elevatissime per poter guidare sullo stesso asfalto utilizzato dai protagonisti della Formula 1.

Le quote ufficiali di iscrizione non sono state rese pubbliche. Le indiscrezioni circolate negli ambienti automobilistici statunitensi indicano tuttavia un investimento iniziale che potrebbe avvicinarsi al milione di dollari, al quale si aggiungerebbero consistenti quote annuali. Si tratta di stime, non di un listino confermato, ma sufficienti a delineare il posizionamento del nuovo club.

La conseguenza: addio ai tradizionali track day

Il rovescio della medaglia riguarda gli appassionati di motorsport che vivono nell'area di Austin e che, negli anni, hanno avuto la possibilità di utilizzare il COTA partecipando ai tradizionali track day.

Per molti automobilisti locali, poter percorrere qualche giro sul circuito della Formula 1 rappresentava un'esperienza speciale, magari da concedersi una o due volte all'anno. Non era necessario possedere una supercar da centinaia di migliaia di dollari, né appartenere a un club esclusivo. Bastava iscriversi a uno degli eventi organizzati dalle società specializzate nelle giornate di guida in pista.

Questa possibilità è destinata a scomparire nella sua forma tradizionale. Diversi organizzatori locali hanno già dovuto interrompere i propri programmi e, con l'introduzione del nuovo modello, le giornate aperte al pubblico e le attività di formazione alla guida ad alte prestazioni non troveranno più spazio nella normale programmazione del circuito.

È probabilmente l'aspetto più discutibile dell'intera operazione. Il COTA continuerà naturalmente a ospitare la Formula 1, la MotoGP, la NASCAR e gli altri grandi appuntamenti commerciali. Il pubblico potrà ancora assistere alle gare, ma per gli appassionati che sognavano di guidare personalmente sul circuito la situazione sarà completamente diversa.

Non è difficile comprendere le ragioni economiche della scelta. Un club con appena 250 iscritti, quote d'ingresso potenzialmente milionarie e costi annuali molto elevati può garantire ricavi considerevoli e soprattutto programmabili. Ma è altrettanto evidente come questa trasformazione segni un allontanamento dalla cultura dei track day, una delle espressioni più accessibili della passione automobilistica americana.

Austin cambia volto

Foto di: Sutton Images

Il circuito al centro di un progetto commerciale più grande

La nuova clubhouse e il club privato rappresentano soltanto una parte della trasformazione in corso ad Austin.

Il COTA sta infatti sviluppando un piano di espansione che punta a rendere l'intera area una destinazione dedicata all'intrattenimento, al turismo e alle attività ricreative durante tutto l'anno. Tra i progetti figurano un hotel, un centro congressi, un parco acquatico, l'ampliamento del parco divertimenti Cotaland e nuove infrastrutture sportive.

Nell'agosto 2026 è stata inoltre annunciata una partnership finanziaria strategica con Carlyle Global Credit, destinata a sostenere lo sviluppo dell'area. La proprietà e la gestione locale dell'impianto restano nelle mani del gruppo guidato da Epstein, ma la dimensione degli investimenti conferma la volontà di andare ben oltre il tradizionale modello di business di un autodromo.

L'obiettivo dichiarato è arrivare a tre milioni di visitatori annuali entro il 2030, trasformando il Circuit of the Americas in un polo turistico e commerciale capace di generare ricavi indipendentemente dal calendario delle competizioni motoristiche.

Da questo punto di vista, la nuova struttura di curva 1 assume un significato ancora più preciso. Non è soltanto un edificio destinato agli ospiti VIP, ma il simbolo di una nuova identità del circuito texano.

Resta una considerazione che nasce osservando dal vivo la trasformazione. Il COTA è stato inaugurato nel 2012 e in poco più di un decennio è riuscito a costruirsi una propria identità, grazie anche a caratteristiche architettoniche e paesaggistiche molto riconoscibili. La salita verso curva 1 era probabilmente la più famosa di tutte.

Oggi, al posto dell'orizzonte e della grande bandiera americana, lo sguardo incontra una costruzione di vetro e acciaio, destinata a un pubblico estremamente selezionato. Un'immagine che racconta, meglio di qualsiasi comunicato, la direzione intrapresa dal Circuit of the Americas: sempre più lusso, sempre più esclusività e sempre meno spazio per chi considera un circuito prima di tutto un luogo nel quale coltivare la propria passione per la guida.

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