F1 | Austin: Alonso penalizzato di 30". Alpine fa subito ricorso

Carica lettore audio

Al termine del Gran Premio degli Stati Uniti il team Haas ha presentato due reclami, ottenendo la penalizzazione di Fernando Alonso, retrocesso dal settimo al quindicesimo posto. Ma il tutto resto è destinato a restare ancora sub-judice qualora fosse accolta la tempestiva richiesta d’appello presentata dall’Alpine.

Secondo la Haas sia nei confronti di Sergio Perez che di Fernando Alonso c’erano le condizioni per essere richiamati ai box con bandiera nera-arancione, poiché entrambe le monoposto hanno corso una parte di gara con pezzi non fissati correttamente al corpo vettura. Non è un caso che proprio la squadra statunitense abbia deciso di presentare reclamo, poiché per tre volte nel corso della stagione 2022 una monoposto della Haas è stata sanzionata per questa tipologia di problema.

Dopo l’incidente con l’Aston Martin di Stroll, Alonso è tornato ai box per sostituire l’ala anteriore danneggiata, ma la squadra non è intervenuta sullo specchietto retrovisore destro, particolare che successivamente si è staccato dalla monoposto mentre percorreva il rettilineo tra le curve 11 e 12. La Haas ha affermato che la vettura di Alonso non era sicura, e lo staff tecnico della FIA ha condiviso la tesi.

Il delegato tecnico Jo Bauer e il responsabile Nikolas Tombazis hanno spiegato che “uno specchietto allentato e visibilmente instabile è da considerare pericoloso, poiché esposto al rischio di staccarsi dalla vettura e colpire un altro pilota”. In più è emerso che durante la gara il team Haas ha contattato per due volte la Direzione Gara segnalando il problema.

Fernando Alonso, Alpine A522, ai box dopo un incidente in pista Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Il collegio dei Commissari Sportivi ha inflitto ad Alonso uno di stop-and-go di dieci secondi, penalità convertita in trenta secondi sul tempo di gara. Fernando è così scivolato dal settimo posto conquistato sotto la bandiera a scacchi, al quindicesimo. Nella nuova classifica del Gran Premio degli Stati Uniti hanno così guadagnato una posizione Sebastian Vettel, Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda ed Esteban Ocon, salito al decimo posto.

Nel comunicato FIA i Commissari Sportivi hanno anche sottolineato di essere sorpresi e preoccupati nell’aver constatato che la Direzione Gara non è intervenuta tempestivamente dopo la segnalazione della Haas, essendo un chiaro caso di bandiera nera-arancione. È stata contestata alla Direzione Gara anche la mancanza di risposte in seguito alla doppia chiamata radio della Haas.

Appresa la sentenza della FIA, l’Alpine ha presentato appello, ripassando la palla nelle mani del Collegio in servizio nel Gran Premio degli Stati Uniti. “La FIA ha il diritto di bandiera nera-arancione nei confronti di una monoposto che durante la gara non viene ritenuta sicura – ha chiarito l’Alpine in una nota – ma in questa occasione ha valutato il caso e ha deciso di non esporre la bandiera”. Il caso sarà quindi riesaminato per valutare l’attendibilità dell’appello inoltrato dall’Alpine.

Assolta invece la Red Bull. Nel caso di Sergio Perez il particolare contestato è stato il flap dell’ala anteriore, ma la squadra ha prontamente inviato a Jo Bauer delle immagini che hanno dimostrato la non pericolosità della parte non perfettamente fissata al copro vettura, valutazione confermata anche dal responsabile tecnico Tombazis.