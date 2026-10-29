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F1 | Audi riorganizza la divisione power unit: Fuhr sarà il nuovo CEO

La Casa tedesca ha annunciato Thomas Fuhr come nuovo amministratore delegato di Audi Formula Racing GmbH, ossia la divisione che realizza le power unit di Formula 1.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 29 ott 2026, 12:00

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Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Audi continua a guardare con grande attenzione al futuro e a costruire una struttura solida per provare a diventare una seria contendente ai titoli iridati a partire dal 2030.

Oggi la Casa tedesca ha annunciato una nuova riorganizzazione che ha lo scopo di rafforzare la leadership del progetto power unit di Formula 1.

Thomas Fuhr diverrà amministratore delegato di Audi Formula Racing GmbH, ovvero la divisione che si occupa dello sviluppo delle power unit dedicate alla Formula 1 che ha sede a Neuburg. Si tratta di una decisione importante, perché Audi aveva eliminato questo ruolo nella divisione motori all'inizio del 2025, quando il precedente CEO - Adam Baker - aveva lasciato l'organizzazione.

Fuhr è un veterano del settore, con oltre 30 anni di esperienza pertinente. Dal 2009 al 2012 ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato di Mercedes-AMG High Performance Powertrains. Ha inoltre ricoperto posizioni dirigenziali di alto livello in aziende come GROHE e LIXIL. Prima di approdare in Audi, è stato Chief Technology Officer di Georg Fischer Building Flow Solutions, dove ha guidato organizzazioni internazionali nei settori dell’ingegneria e della produzione.

Fuhr assumerà la guida dello stabilimento, affiancandosi all'attuale gruppo dirigente. Questa scelta dovrebbe consentire a Stefan Dreyer, il direttore tecnico, di concentrarsi pienamente sulla guida dello sviluppo tecnico della power unit di F1 di Audi.

Nel frattempo, Christian Foyer, direttore operativo di Audi, continuerò a supervisionare le attività quotidiane nella sede di Neuburg.

Questa combinazione di competenze tecniche ed esperienza organizzativa lo ha reso un obiettivo prioritario per Audi, che punta a compiere ulteriori progressi nello sviluppo interno della propria power unit di Formula 1, al debutto in questa stagione.

"Abbiamo costruito solide basi a Neuburg, sviluppando da zero la prima power unit di Formula 1 di Audi", ha dichiarato Mattia Binotto, CEO di Audi F1 e team principal.

"Poiché Thomas comprende sia la sfida tecnica sia ciò che serve per costruire e guidare team altamente performanti, sono convinto che svolgerà un ruolo fondamentale nell’ulteriore sviluppo del gruppo e della sua organizzazione, aiutandoci a diventare il miglior costruttore di Formula 1. Non vedo l’ora di dargli il benvenuto nel team".

Fuhr ha aggiunto: "Sono orgoglioso di entrare a far parte del progetto di Audi in Formula 1. La possibilità di contribuire a plasmare il futuro di Audi in questo sport è ciò che rende questa opportunità così entusiasmante. Il team di Neuburg ha sviluppato una power unit completamente nuova e l'ha portata in pista".

"Voglio dare continuità a questo lavoro, mettendo a sistema le competenze presenti in tutta l’organizzazione e creando le condizioni necessarie per competere ai massimi livelli".

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