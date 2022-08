F1 | Audi potrebbe acquistare le prime azioni Sauber nel 2023

Carica lettore audio

Nella giornata di ieri Audi ha confermato che entrerà in Formula 1 come costruttore di power unit a partire dal 2026 dopo l'approvazione della nuovo regolamento tecnico che sarà introdotto proprio tra 4 anni.

A quanto risulta, Audi ha scelto Sauber - che attualmente corre in Formula 1 con il nome di Alfa Romeo Racing per via della partnership con la Casa che è inclusa nel Gruppo Stellantis - come partner preferenziale, sebbene i vertici di Ingolstadt non abbiano ancora ufficializzato l'accordo.

Il legame che dovrebbe unire Audi e Sauber dovrebbe prevedere l'acquisizione di quote dell'impresa svizzera da parte dell'attuale proprietario, Finn Rausing. Stando alle notizie raccolte dal nostro sito gemello, Motorsport-Total.com, il primo 25% delle azioni della Sauber potrebbe essere acquisito già nel 2023.

Audi Sport F1 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Un'ulteriore acquisizione di quote fino al 75% dovrebbe avvenire in tranche graduali prima dell'ingresso di Audi nel 2026, lasciando a Rausing il controllo del 25% dell'operazione.

A conferma di questo scenario è arrivato anche il comunicato ufficiale di Stellantis. Nel corso della giornata di ieri il gruppo ha annunciato che la partnership tra Alfa Romeo e Sauber terminerà alla fine del Mondiale 2023 di Formula 1, ponendo fine a un quinquennio in cui Sauber ha portato il nome della Casa milanese.

L'accordo che legherà Sauber ad Audi porterà al cambio di nome proprio a partire dal 2026, dopo il Costruttore tedesco ha categoricamente escluso l'intenzione di fondare un nuovo team da zero.

Il presidente del consiglio d'amministrazione di Audi, Markus Duesmann, ha dichiarato venerdì che "La posizione di partenza per lo sviluppo è decisamente migliore se si inizia su una monoposto già esistente". Da questa idea è partita la caccia al partner, che è stato individuato proprio nella Sauber Motorsport.