F1 | Audi pensa di vincere al terzo anno, magari con Sainz

Carica lettore audio

Adam Baker, amministratore delegato di Audi Formula 1 Racing, ieri era a Madrid dove la Casa degli anelli ha mostrato un concept di monoposto, svelando alcuni nuovi dettagli sul programma del marchio tedesco che ha in programma di debuttare nei GP dal 2026.

"Sarà un'ottima opportunità per Audi perché nel 2026 inizierà una nuova era, con nuovi motori e nuovi telai, in cui prevarrà l'efficienza e ci sarà l’introduzione di carburanti sostenibili. Senza contare che la F1 è un'ottima piattaforma di marketing per mostrare il grande potenziale di Audi".

Adam Baker, CEO Audi Formula Racing, Photo by: Audi Communications Motorsport

Baker è un manager con una solida formazione (ha cominciato in Cosworth, per poi passare in Jaguar, Minardi e BMW): l’australiano di passaporto tedesco ha confermato che in Audi sono già attivi sul progetto power unit 2026, anche se ancora non sanno quale telaio ospiterà il loro motore.

"Stiamo lavorando sui motori. I tempi sono correttici sono 130 persone che lavorano al progetto e speriamo di arrivare a circa 300 presto e posso dire che dal 2023 lavoreremo al limite del budget cap".

In Audi conoscono la difficoltà della sfida, ma sono consapevoli che a differenza di altri marchi che sono entrati in F1 a metà di un ciclo regolamentare, potranno cominciare alla pari con gli altri dovendo partire tutti da zero, tant’è che l’obiettivo è ambizioso…

"E’ ragionevole pensare che ci vorranno tre anni per arrivare al vertice, per quanto sia complicata la sfida della F1, ma ci piacerebbe conquistare qualche podio nella stagione d’esordio".

Audi Sport F1 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

È un segreto di pulcinella il fatto che Audi si leghi alla Sauber…

"In linea di principio, ci uniremo a un partner esistente. Non possiamo parlare di Sauber, ma trovare il partner giusto è fondamentale, perché è ciò che alla fine ci consentirà di avere successo in futuro".

Interessante il fatto che, seppur sollecitato, Baker non ha perso l’occasione per parlare di piloti…

"Seguiremo il mercato che si svilupperà in vista del 2026, per cui è presto per pensare in termini di lineup di piloti o di tester. C’è tempo…".

Gli spagnoli allora hanno provato a sondare il nome di Carlos Sainz e Baker non ha nascosto che sarebbe un'ottima opzione: "Sarebbe fantastico avere Sainz, ma il 2026 è molto lontano. L'intera fase di sviluppo di un nuovo progetto è molto importante e avere un pilota esperto sarà essenziale".