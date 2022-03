F1 Audi: non piacciono le condizioni di vendita McLaren, per ora

Carica lettore audio

Tra i vari argomenti d’attualità, nelle chiacchiere tra gli addetti ai lavori di Formula 1 che si incrociano nel paddock sbuca periodicamente quello relativo all’ingresso in Formula 1 del Gruppo Volkswagen.

Il piano della holding tedesca prevede lo sbarco nel Circus di due diverse Case automobilistiche, ovvero Audi e Porsche, e per quanto la data di questi ingressi sia la stagione 2026, le trattative per abbinamenti e acquisizioni sono in corso dalla scorsa estate.

Su Porsche le indiscrezioni sono precise, e riportano colloqui con la Red Bull per un ruolo da fornitore di power unit. Come noto, dopo la dipartita della Honda, la Red Bull ha varato un programma Powertrain che, come prima attività, avrà quella di punto di riferimento per la revisione dei motori giapponesi lasciati in dote fino al termine della stagione 2025.

Ben più complesso e articolato è il progetto pianificato per Audi, poiché in questo caso il programma prevede la presenza in pista con un proprio team. Va quindi messo in conto il varo di una squadra ex-novo (scelta che comporterebbe il pagamento di una franchigia di 200 milioni di dollari) o l’acquisizione di un team esistente.

Quest’ultima possibilità è ovviamente preferibile, anche per una questione di tempi di operatività, ma le possibilità offerte dal mercato non sono poi molte. Da tempo si parla di una trattativa in corso tra Audi e McLaren, e negli ultimi giorni sono emerse indiscrezioni sui punti più caldi di questa negoziazione.

La Casa tedesca è interessata alla struttura di Formula 1, ma quando ha sondato la possibilità di poter rilevare la squadra la risposta ricevuta è stata molto più articolata. Secondo informazioni raccolte nel paddock di Shakir, la controproposta ricevuta porta a uno scenario più complesso, che prevede la cessione della totalità delle quote del McLaren Group, ovvero l’azienda che progetta e produce auto stradali, e solo una parte del team di Formula 1.

Una quota significativa della squadra (il 33%) è stata infatti ceduta nel 2020 al fondo d’investimento statunitense MSP Sports Capital per 185 milioni di sterline, mentre la restante parte resta nelle mani del McLaren Group.

Ma anche nello scenario di una possibile cessione della Casa automobilistica, i vertici attuali della McLaren vorrebbero comunque mantenere una quota del team di Formula 1.

Non è ancora chiaro quale sia la posizione Audi davanti a questo scenario, ma le alternative non sono poi tante. Si è sussurrato di un possibile interessamento alla Sauber, ma soprattutto di un contatto con la Williams che ha in Jost Capito un ex manager Vw.

Nell’agosto del 2020 la squadra inglese è stata acquistata da Dorlington Capital, per una cifra (confermata da diverse fonti finanziarie) di 150 milioni di sterline. Dorlington è un fondo d’investimento, e non è certo una realtà presente in Formula 1 per spirito sportivo, quindi davanti ad una buona offerta è realistico pensare che la squadra possa passare di mano.

Se però chi acquista ha obiettivi assoluti, come nel caso di Audi, deve mettere in conto un investimento non indifferente per rendere la struttura in linea con i top-team attuali, visto che la Williams è ormai una struttura che acquista molto esternamente, come previsto dall’accordo Mercedes. Servono ulteriori capitali ma soprattutto tempo, e da qui la riserva nelle valutazioni.

C’è infine un aspetto che gioca a sfavore di chi ha intenzione oggi di entrare in Formula 1. Sia Audi che la cordata rappresentata da Michael Andretti si stanno scontrando con una grande crescita della categoria, che ha visto aumentare la quota finanziaria distribuita alle squadre dal detentore dei diritti commerciali, ovvero Liberty Media.

Anche l’arrivo del budget cap ha contribuito a rendere le squadre delle aziende più sane sul fronte economico, trasformandole (nel caso dei top-team) da programmi senza limiti di spesa a strutture in grado di produrre utili.

Questo aspetto ha contribuito a far salire notevolmente il valore dei team (raddoppiato nell’arco di due soli stagioni) con grande soddisfazione di chi una squadra ce l’ha, e molte più complicazioni per chi punta ad averla.