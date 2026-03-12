F1 | Audi innovativa: è l'unica vettura con pinze anteriori a otto pompanti
La Casa dei quattro anelli si distingue non solo per le pance con le bocche verticali: la R26, infatti, si distingue per aver scommesso sulle pinze Brembo innovative dotate di otto pompanti che il regolamento 2026 ha concesso come novità quest'anno.
Car of Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team
Foto di: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images
L’Audi al primo GP della sua storia è già andata entrata nella Top 10: in Australia Gabriel Bortoleto ha portato la R26 al monoposto, incassando 2 punti iridati inserendosi subito al settimo posto nel mondiale Costruttori.
Il marchio dei quattro anelli ha varato un progetto a lunga gittata con l’obiettivo di puntare al mondiale in cinque anni, ma l’intenzione del team di Hinwil è di crescere costantemente, coltivando le proprie ambizioni per crescere con gradualità ma in modo continuativo.
La monoposto disegnata da James Key, dopo essersi presentata al lancio di Berlino come una vettura che sembrava molto conservativa, in realtà presenta alcune caratteristiche che sono innovative: l’esempio più eclatante è dato dalla forma delle pance con la presa d’aria dei radiatori verticale che ha permesso di avere fiancate molto svasate e insolite.
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team
Foto di: Paul Crock / AFP via Getty Images
Non sono passati inosservati anche gli slot che sono stati aperti dai lati del T-tray con l’intento di trovare del carico aerodinamico locale in una zona della vettura che è tornata ad essere nevralgica e il flap mobile dell’ala posteriore a delta che si apre al contrario come sull’Alpine A526.
Audi R26: ecco l'evoluzione dell'ala mobile
Foto di: Audi
Al secondo GP stagionale è possibile apprezzare un’altra particolarità della R26: i fotografi di Getty Images sono riusciti a cogliere l’avantreno smontato con il corner privo dei cestelli. E la sorpresa è stata scoprire che Audi ha osato nell’impianto frenante scegliendo le pinze Brembo ad otto pompanti.
Quella di Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg è l’unica monoposto del paddock, a quanto ci risulta, che ha puntato sulla soluzione più spinta concessa dal nuovo regolamento di F1: gli otto pompanti e le quattro pastiglie sono l’opzione innovativa che è stata introdotta con le vetture agili.
Se la Cadillac, altra squadra debuttante nel Circus, ha puntato sull’impianto ultra collaudato dell’AP Racing, seguendo le scelte della McLaren, squadra campione del mondo, l’Audi ha deciso di andare nella direzione opposta, per aprire con convinzione la nuova strada dettata dal regolamento.
Condividi o salva questo articolo
F1 | Audi è una sorpresa per le prestazioni e per diverse curiosità tecniche
F1 | Rivoluzione Audi: bocca verticale e sulla R26 la pancia non c'è più
F1 | Audi ancora acerba, ma la R26 ha un'aerodinamica anteriore già evoluta
F1 | Audi, buona la prima: subito a punti con uno spunto tecnico arrivato da... Racing Bulls
F1 | Bortoleto protagonista non solo per aver portato l'Audi subito in Top-10
F1 | Audi cambia filosofia: ora l’ala mobile posteriore collassa quando è aperta
Ultime notizie
F1 | Il Madring prende forma: ecco i nuovi render del circuito per il GP di Spagna
F1 | Audi innovativa: è l'unica vettura con pinze anteriori a otto pompanti
F1 | Bearman: "Ferrari ci aiuta molto nella gestione dell'energia della PU"
F1 | Caso partenze: Mercedes spinge per cambiare di nuovo le procedure, Ferrari si oppone
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments