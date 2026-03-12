F1 | Audi innovativa: è l'unica vettura con pinze anteriori a otto pompanti

L’Audi al primo GP della sua storia è già andata entrata nella Top 10: in Australia Gabriel Bortoleto ha portato la R26 al monoposto, incassando 2 punti iridati inserendosi subito al settimo posto nel mondiale Costruttori.

Il marchio dei quattro anelli ha varato un progetto a lunga gittata con l’obiettivo di puntare al mondiale in cinque anni, ma l’intenzione del team di Hinwil è di crescere costantemente, coltivando le proprie ambizioni per crescere con gradualità ma in modo continuativo.

La monoposto disegnata da James Key, dopo essersi presentata al lancio di Berlino come una vettura che sembrava molto conservativa, in realtà presenta alcune caratteristiche che sono innovative: l’esempio più eclatante è dato dalla forma delle pance con la presa d’aria dei radiatori verticale che ha permesso di avere fiancate molto svasate e insolite.

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team Foto di: Paul Crock / AFP via Getty Images

Non sono passati inosservati anche gli slot che sono stati aperti dai lati del T-tray con l’intento di trovare del carico aerodinamico locale in una zona della vettura che è tornata ad essere nevralgica e il flap mobile dell’ala posteriore a delta che si apre al contrario come sull’Alpine A526.

Audi R26: ecco l'evoluzione dell'ala mobile Foto di: Audi

Al secondo GP stagionale è possibile apprezzare un’altra particolarità della R26: i fotografi di Getty Images sono riusciti a cogliere l’avantreno smontato con il corner privo dei cestelli. E la sorpresa è stata scoprire che Audi ha osato nell’impianto frenante scegliendo le pinze Brembo ad otto pompanti.

Quella di Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg è l’unica monoposto del paddock, a quanto ci risulta, che ha puntato sulla soluzione più spinta concessa dal nuovo regolamento di F1: gli otto pompanti e le quattro pastiglie sono l’opzione innovativa che è stata introdotta con le vetture agili.

Se la Cadillac, altra squadra debuttante nel Circus, ha puntato sull’impianto ultra collaudato dell’AP Racing, seguendo le scelte della McLaren, squadra campione del mondo, l’Audi ha deciso di andare nella direzione opposta, per aprire con convinzione la nuova strada dettata dal regolamento.