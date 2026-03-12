Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

F1 | Il Madring prende forma: ecco i nuovi render del circuito per il GP di Spagna

Formula 1
F1 | Il Madring prende forma: ecco i nuovi render del circuito per il GP di Spagna

F1 | Audi innovativa: è l'unica vettura con pinze anteriori a otto pompanti

Formula 1
Cina
F1 | Audi innovativa: è l'unica vettura con pinze anteriori a otto pompanti

F1 | Bearman: "Ferrari ci aiuta molto nella gestione dell'energia della PU"

Formula 1
Cina
F1 | Bearman: "Ferrari ci aiuta molto nella gestione dell'energia della PU"

F1 | Caso partenze: Mercedes spinge per cambiare di nuovo le procedure, Ferrari si oppone

Formula 1
Cina
F1 | Caso partenze: Mercedes spinge per cambiare di nuovo le procedure, Ferrari si oppone

Vi mostriamo come sarà la Fiat Grizzly, il nuovo SUV 7 posti

Prodotto
Motor1.com Italia
Vi mostriamo come sarà la Fiat Grizzly, il nuovo SUV 7 posti

MotoGP | Aldeguer completa una giornata di allenamento in pista e punta al GP del Brasile

MotoGP
MotoGP | Aldeguer completa una giornata di allenamento in pista e punta al GP del Brasile

F1 | Ferrari: sul sostegno dell'Halo è comparso un inedito profilino alare

Formula 1
Cina
F1 | Ferrari: sul sostegno dell'Halo è comparso un inedito profilino alare

MotoGP | Honda: ecco il primo video della RC214V, la moto 850cc per il 2027

MotoGP
MotoGP | Honda: ecco il primo video della RC214V, la moto 850cc per il 2027
Analisi
Formula 1 Cina

F1 | Audi innovativa: è l'unica vettura con pinze anteriori a otto pompanti

La Casa dei quattro anelli si distingue non solo per le pance con le bocche verticali: la R26, infatti, si distingue per aver scommesso sulle pinze Brembo innovative dotate di otto pompanti che il regolamento 2026 ha concesso come novità quest'anno.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Pubblicato:
Car of Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Car of Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto di: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

L’Audi al primo GP della sua storia è già andata entrata nella Top 10: in Australia Gabriel Bortoleto ha portato la R26 al monoposto, incassando 2 punti iridati inserendosi subito al settimo posto nel mondiale Costruttori.  

Il marchio dei quattro anelli ha varato un progetto a lunga gittata con l’obiettivo di puntare al mondiale in cinque anni, ma l’intenzione del team di Hinwil è di crescere costantemente, coltivando le proprie ambizioni per crescere con gradualità ma in modo continuativo. 

La monoposto disegnata da James Key, dopo essersi presentata al lancio di Berlino come una vettura che sembrava molto conservativa, in realtà presenta alcune caratteristiche che sono innovative: l’esempio più eclatante è dato dalla forma delle pance con la presa d’aria dei radiatori verticale che ha permesso di avere fiancate molto svasate e insolite.  

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto di: Paul Crock / AFP via Getty Images

Non sono passati inosservati anche gli slot che sono stati aperti dai lati del T-tray con l’intento di trovare del carico aerodinamico locale in una zona della vettura che è tornata ad essere nevralgica e il flap mobile dell’ala posteriore a delta che si apre al contrario come sull’Alpine A526. 

Audi R26: ecco l'evoluzione dell'ala mobile

Audi R26: ecco l'evoluzione dell'ala mobile

Foto di: Audi

Al secondo GP stagionale è possibile apprezzare un’altra particolarità della R26: i fotografi di Getty Images sono riusciti a cogliere l’avantreno smontato con il corner privo dei cestelli. E la sorpresa è stata scoprire che Audi ha osato nell’impianto frenante scegliendo le pinze Brembo ad otto pompanti.  

Quella di Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg è l’unica monoposto del paddock, a quanto ci risulta, che ha puntato sulla soluzione più spinta concessa dal nuovo regolamento di F1: gli otto pompanti e le quattro pastiglie sono l’opzione innovativa che è stata introdotta con le vetture agili. 

Se la Cadillac, altra squadra debuttante nel Circus, ha puntato sull’impianto ultra collaudato dell’AP Racing, seguendo le scelte della McLaren, squadra campione del mondo, l’Audi ha deciso di andare nella direzione opposta, per aprire con convinzione la nuova strada dettata dal regolamento. 

Leggi anche:

 

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Bearman: "Ferrari ci aiuta molto nella gestione dell'energia della PU"
Prossimo Articolo F1 | Il Madring prende forma: ecco i nuovi render del circuito per il GP di Spagna

Top Comments

More from
Franco Nugnes

F1 | Ferrari: sul sostegno dell'Halo è comparso un inedito profilino alare

Formula 1
Formula 1
Cina
F1 | Ferrari: sul sostegno dell'Halo è comparso un inedito profilino alare

F1 | Ferrari: l'ala Macarena spedita all'ultimo momento, sarà l'arma in Cina?

Formula 1
Formula 1
Cina
F1 | Ferrari: l'ala Macarena spedita all'ultimo momento, sarà l'arma in Cina?

F1 | Ceccarelli: "Ai piloti non piacciono le situazioni che non sono controllabili”

Formula 1
Formula 1
Australia
F1 | Ceccarelli: "Ai piloti non piacciono le situazioni che non sono controllabili”
More from
Nico Hulkenberg

F1 | Audi è una sorpresa per le prestazioni e per diverse curiosità tecniche

Formula 1
Formula 1
Test Bahrain 2
F1 | Audi è una sorpresa per le prestazioni e per diverse curiosità tecniche

F1 | Rivoluzione Audi: bocca verticale e sulla R26 la pancia non c'è più

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Rivoluzione Audi: bocca verticale e sulla R26 la pancia non c'è più

F1 | Audi ancora acerba, ma la R26 ha un'aerodinamica anteriore già evoluta

Formula 1
Formula 1
Barcelona-Catalunya Test Pre-stagionali
F1 | Audi ancora acerba, ma la R26 ha un'aerodinamica anteriore già evoluta
More from
Audi

F1 | Audi, buona la prima: subito a punti con uno spunto tecnico arrivato da... Racing Bulls

Formula 1
Formula 1
Australia
F1 | Audi, buona la prima: subito a punti con uno spunto tecnico arrivato da... Racing Bulls

F1 | Bortoleto protagonista non solo per aver portato l'Audi subito in Top-10

Formula 1
Formula 1
Australia
F1 | Bortoleto protagonista non solo per aver portato l'Audi subito in Top-10

F1 | Audi cambia filosofia: ora l’ala mobile posteriore collassa quando è aperta

Formula 1
Formula 1
Test Bahrain 2
F1 | Audi cambia filosofia: ora l’ala mobile posteriore collassa quando è aperta

Ultime notizie

F1 | Il Madring prende forma: ecco i nuovi render del circuito per il GP di Spagna

Formula 1
F1 | Il Madring prende forma: ecco i nuovi render del circuito per il GP di Spagna

F1 | Audi innovativa: è l'unica vettura con pinze anteriori a otto pompanti

Formula 1
Cina
F1 | Audi innovativa: è l'unica vettura con pinze anteriori a otto pompanti

F1 | Bearman: "Ferrari ci aiuta molto nella gestione dell'energia della PU"

Formula 1
Cina
F1 | Bearman: "Ferrari ci aiuta molto nella gestione dell'energia della PU"

F1 | Caso partenze: Mercedes spinge per cambiare di nuovo le procedure, Ferrari si oppone

Formula 1
Cina
F1 | Caso partenze: Mercedes spinge per cambiare di nuovo le procedure, Ferrari si oppone