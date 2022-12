F1 | Audi: factory più grande e tante assunzioni a Neuburg

Carica lettore audio

L’Audi si sta strutturando per pianificare il suo ingresso in F1 a partire dal 2026 quando entreranno in vigore i nuovi regolamenti: la Casa degli Anelli aveva ufficializzato in agosto che avrebbe costruito una power unit, mentre in ottobre c’è stata la conferma della partnership con la Sauber.

Nei piani del Costruttore tedesco non c’era la volontà di scoprire le carte troppo in fretta, ma l’esigenza di poter avviare un piano di reclutamento del personale, ha obbligato ad anticipare i tempi per rispettare il crono programma che è stato varato.

Il telaio della monoposto 2026 sarà costruito nella sede della Sauber di Hinwil, mentre la power unit nascerà in Germania a Neuburg, dove c’è la base del Motorsport. è stato predisposto l’ampliamento della struttura con la costruzione di una nuova factory di 3 mila metri quadrati dove saranno installati i banchi prova.

Audi Sport F1 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

L'edificio, identificato come F7.2, fa parte di un ampliamento del Competence Center Motorsport, inaugurato nel 2014 e nel quale sono nate le Audi del WEC, il programma di Formula E e la partecipazione alla Dakar.

I lavori di ampliamento si completeranno nel primo trimestre 2024, ma le prime attività cominceranno ad essere attive già nel marzo prossimo.

"Nel Competence Center Motorsport abbiamo una base ideale per sviluppare il nostro progetto di Formula 1 - ha affermato Oliver Hoffmann, membro del consiglio di Audi per lo sviluppo tecnico -. La sede Audi di Neuburg è stata pensata fin dall'inizio per supportare i progetti motoristici più impegnativi. E questa lungimiranza sta dando i suoi frutti, perché anche con le strutture esistenti, siamo stati in grado di avviare subito il progetto Formula 1”.

"Stiamo mettendo il nostro team nelle migliori condizioni possibili per avere puntare ad avere successo in F1”.

Audi ha già assunto circa 220 dipendenti, ma l’obiettivo è di arrivare a un organico di 300 dipendenti entro la metà del 2023.

"Sviluppare in Germania una power unit per il campionato più impegnative del mondo è una grande sfida - ha dichiarato Adam Baker, supervisore del progetto F1 di Audi -. Nella nostra struttura di Neuburg an der Donau abbiamo già un grande team che è in crescita costante".