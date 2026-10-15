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F1 | Audi e Öhlins: la partnership sugli ammortizzatori di inizio stagione entra nella fase calda

Il fornitore svedese specializzato in sospensioni che fa parte del Gruppo Brembo, ha ufficializzato la ripresa di una proficua collaborazione con la Casa tedesca che affonda le sue origini nel 1999 prima nel WEC e poi nel DTM. Ora Öhlins è fornitore degli ammortizzatori in F1 e già è stato lanciato il lavoro per la vettura 2027.

Franco Nugnes

Pubblicato: 15 ott 2026, 11:03

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Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Foto di: Joe Portlock / Getty Images

Si intensifica la collaborazione di Audi con Öhlins: è stata ufficializzata mercoledì 15 ottobre la partnership della Casa dei quattro anelli con il leader globale nelle soluzioni di sospensione ad alte prestazioni e parte del Gruppo Brembo dal 2025.

Il rapporto, in realtà, è iniziato già all’inizio della stagione 2026, ma ora parte un’importante partnership su un programma congiunto di sviluppo, incentrato sulla progettazione, sui test e sull’ottimizzazione delle prestazioni degli ammortizzatori che è stato concentrato in questa seconda fase della stagione e che sfocerà in particolare sulla monoposto 2027 che è in avanzata fase di progettazione a Hinwil.

Urban Herslöf, Engineering Director, di Öhlins Group è molto soddisfatto: “Siamo orgogliosi di collaborare con Audi nella sua stagione di debutto. Per Öhlins, questo rappresenta un momento fondamentale nella nostra storia nel motorsport e una piattaforma importante per ampliare la collaborazione con Audi e contribuire a plasmare una nuova era delle prestazioni automobilistiche”.

Audi R26

Foto di: AG Photo

La stretta partnership fra le parti in F1 è solo l’ultima tappa di una lunga storia sportiva tra Öhlins e Audi. Dal 1999 al 2016, Audi Sport ha partecipato alla 24 Ore di Le Mans utilizzando gli ammortizzatori del marchio svedese su diverse generazioni dei propri prototipi sportivi, conquistando in quel periodo 13 vittorie assolute. Öhlins ha inoltre fornito ammortizzatori ad Audi nel campionato DTM negli anni Duemila, in particolare per l’Audi A4 DTM introdotta nel 2004.

La squadra tedesca diretta da Mattia Binotto sta scalando la classifica del mondiale Costruttori: ora si trova all’ottavo posto, ma è dietro alla Haas di appena sette punti e l’auspicio di Hinwil è di accrescere costantemente la soglia della competitività della R26 anche grazie all’apporto che viene assicurato da Öhlins.

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