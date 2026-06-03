F1 | Audi: con le ali fisse a Monaco, scompare l'attuatore dall'ala anteriore della R26

Monte Carlo non è certo una pista dove conta l’efficienza aerodinamica, ma sul toboga del Principato si privilegia la ricerca del massimo carico. Guardando le prime immagini giunte dalla pit lane del GP di Monaco si osservano le prime novità: l’Audi sull’ala anteriore della R26 ha fatto sparire i comandi dell’aerodinamica attiva che erano coperti da vistose cover in carbonio, preferendo un semplice fissaggio del primo flap con un’efficace riduzione della resistenza all’avanzamento.

La FIA, per ragioni di sicurezza, ha deciso di vietare nel Principato l’ala mobile, temendo che le monoposto all’uscita dal Tunnel potessero raggiungere velocità massime molto superiori al solito in proporzione alle vie di fuga limitate nella zona della chicane del porto.

Audi R26: sono spariti i comandi dell'attuatore dell'ala mobile anteriore che c'erano fino al GP del Canada Foto di: Getty Images

I tecnici di Hinwil, quindi, una volta fissati i profili mobili hanno sfruttato l’opportunità di trarre un piccolo vantaggio aerodinamico ripulendo il profilo principale dal comando dell’attuatore creando un piccolo incavo che anzi permette di aumentare la spinta verticale.

La squadra diretta da Mattina Binotto punta molto sull’appuntamento di Monte Carlo: la vettura curata da James Key ha l’ambizione di tornare in zona punti, dopo quattro gare nelle quali non è stata in grado di far muovere la classifica del mondiale Costruttori.

La R26 finora ha raccolto solo due punticini in Australia con Gabriel Bortoleto: siccome la monoposto si adatta molto bene alle curve lente e nel Principato la power unit conta di meno è lecito pensare che a Hinwil vogliano dare una scocca alla stagione...