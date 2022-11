F1 | Attento Gasly: la sospensione per un GP è molto vicina!

Carica lettore audio

Pierre Gasly non ha la fama di essere un pilota scorretto. Anzi, è spesso stato autore di gare sopra le righe per qualità. Capacità che hanno indotto Alpine a sceglierlo e a puntare su di lui dopo aver perso Oscar Piastri in ottica 2023.

Sebbene sia difficile da pensare, l'attuale pilota di AlphaTauri è a forte rischio di sospensione. Nel corso degli ultimi mesi, infatti, ha collezionato ben 10 punti di penalità nella patente sui 12 a disposizione. Ciò significa che se dovesse perderne altri due nei prossimi mesi, sarà costretto a saltare un gran premio.

I primi punti persi nella patente sono arrivati al Gran Premio di Spagna, disputato a maggio 2022. Questo significa che non potrà recuperare punti fino al Gran Premio dell'Emilia Romagna che si disputerà all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola la prossima stagione.

Nel corso delle ultime gare il francese ha perso punti per essere transitato troppo rapidamente in pista sotto regime di bandiera rossa al Gran Premio del Giappone, poi per aver lasciato uno spazio troppo grande (oltre 10 vetture) tra sé e la macchina che lo precedeva sotto regime di Safety Car al Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin e, infine, per aver spinto fuori pista Lance Stroll e aver tratto vantaggio dalla manovra senza restituire la posizione al canadese al Gran Premio del Messico.

Questi i punti di penalità di Gasly nel 2022

GP di Spagna: collisione causata (Lance Stroll) - 2 punti

GP di Austria: collisione causata (Sebastian Vettel) - 2 punti

GP di Austria: uscita di pista reiterata e ingiustificata - 1 punto

GP del Giappone: Accelerazione in regime di bandiera rossa - 2 punti

GP degli Stati Uniti: vettura in ritardo di oltre 10 lunghezze rispetto alla Safety Car - 2 punti

GP del Messico: uscita di pista e vantaggio accumulato (Lance Stroll) - 1 punto

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Al termine della gara andata in scena all'Hermanos Rodriguez di Città del Messico, Pierre si è preso il suo tempo prima di parlare con i media, mostrando di essere particolarmente frustrato per l'ennesimo punto della patente perso e perché nessuno gli ha detto di cedere la posizione a Stroll dopo il sorpasso incriminato.

"Sono un pilota, e se vedo la possibilità di fare sorpassi, lo faccio. E se non siete contenti, ditemi di restituire la posizione e poi ci riproverò. Nessuno mi ha detto niente, invece. Quindi è un vero peccato. Basta che dicano qualcosa alla radio e in passato questo è stato fatto. Ma per qualche ragione, in questo caso non è successo niente".

"Sembra che i commissari siano piuttosto severi, ultimamente. Lo scorso fine settimana metà della griglia concedeva troppo spazio dietro la Safety Car e io sono stato penalizzato. Questo fine settimana credo che la situazione fosse piuttosto al limite, e non so perché nessuno si sia preso l'incarico di dirmi di restituire la posizione".

"Alla fine cerco solo di fare del mio meglio all'interno della monoposto e l'ultima cosa che voglio è ricevere stupidi punti di penalità e perdere tempo in gara. A quanto pare, al momento non sono contenti di quello che sto facendo. Quindi ne parlerò per capire esattamente cosa debba cambiare".

All'inizio del fine settimana, Gasly aveva fatto sapere che era stata avviata una discussione nel corso del briefing piloti di venerdì. In questa aveva suggerito anche una modifica del regolamento per cercare di salvarsi da un possibile ban per un gp nel 2023.

"Non si tratta solo di punti di penalità, perché ovviamente sono vicino a prendere il divieto di gareggiare. A mio parere non mi sembra di essere stato così pericoloso negli ultimi 12 mesi, e sarebbe un peccato ricevere un ban di una gara per aver rallentato troppo dietro la Safety Car e un paio di track limit quest'anno".

"Quindi credo che la FIA stia lavorando e probabilmente per il prossimo anno ci saranno dei cambiamenti. Questo fa sicuramente piacere. Al momento si ricevono punti per queste infrazioni dietro la Safety Car, o per track limit, e ovviamente la sanzione è saltare una gara. Siamo tutti d'accordo, anche i commissari, che il ban sia piuttosto severo se consideriamo il modo in cui si perdono dei punti. Ci stanno lavorando e dovrebbero proporre qualcosa di diverso per il 2023".