F1 | Aston Martin: vibrazioni minori dalla PU Honda. I primi ricambi in Bahrain

Aston Martin non è riuscita a completare il Gran Premio d'Australia e la notizia, in questo caso, non c'è. Sin dallo Shakedown di Barcellona svolto alla fine del mese di gennaio era parso chiaro come il team di Silverstone fosse in grave ritardo sotto tutti i punti di vista.

La AMR26 soffriva di problemi importanti sia dal punto di vista prestazionale che da quello dell'affidabilità, con la power unit Honda a fare da capro espiatorio di tutti i mali. Le vibrazioni derivanti dal V6 giapponese hanno danneggiato batterie nel corso dei test di Sakhir e, in vista di Melbourne, il team diretto da Adrian Newey e la Casa nipponica hanno lavorato alacremente giorno e notte per cercare di ridurre il problema.

Così facendo, secondo loro, le AMR26 sarebbero riuscite a fare diversi giri in più del previsto. E così è stato.

"Dopo i test Honda e Aston Martin hanno lavorato duramente insieme per trovare una soluzione. Abbiamo avuto personale che ha lavorato quasi 24 ore su 24 per trovare una soluzione. Alla fine abbiamo portato contromisure che hanno avuto effetto sin dal primo giorno in Australia", ha dichiarato Orihara di Honda.

"Abbiamo visto buoni progressi rispetto ai test in Bahrain. Poi abbiamo implementato altre contromisure nei giorni successivi. In gara abbiamo fatto tanti chilometri. Dal punto di vista delle vibrazioni, siamo fiduciosi di completare l'intera gara. Questo è davvero un grande miglioramento. E' stato un punto chiave per tutti noi".

Durante il Gran Premio d'Australia, il team ha comunque richiamato ai box entrambe le monoposto per fare alcuni aggiustamenti sulle stesse. L'obiettivo non era certo cercare di chiudere in Top 10, né completare l'intera gara. Quanto raccogliere dati, fare esperimenti. Una sorta di gara-test utile a cercare problemi e trovare soluzioni in vista del prosieguo del Mondiale.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto di: Joe Portlock / Getty Images

Infatti sia Alonso che Stroll hanno dovuto ritirare le proprie monoposto al giro 37 dei 58 previsti. La mancanza di componenti di ricambio (soprattutto le batterie, che fornisce HRC) ha fatto sì che ci dovesse essere una certa parsimonia nella gestione dell AMR26. Non a caso, anche al Gran Premio di Cina previsto per questo fine settimana le vetture di Silverstone avranno carenza di parti di ricambio, batterie comprese.

"Alla fine tutti sanno che non abbiamo tante componenti", ha dichiarato Mike Krack. "Non avevamo niente da guadagnare a quel punto della gara, così abbiamo deciso di preservare le parti delle vetture. Non è stata una questione di problemi alla power unit. Non ho la sfera di cristallo, ma siamo abbastanza certi che avremmo potuto terminare la gara senza grossi problemi".

Considerando che tra i gran premi di Australia e Cina intercorre appena una settimana - il primo back-to-back della stagione 2026 di Formula 1 - Aston Martin Racing dovrà stringere i denti e fare di necessità, virtù.

"Penso che tutti siano determinati a cambiare la situazione e stiano lavorando sodo, e credo che probabilmente rispetto alla situazione che abbiamo avuto giovedì in Bahrain, ora siamo in una posizione migliore, abbiamo provato alcune cose, abbiamo scoperto qualcosa in più sulla vettura e sul telaio rispetto a quanto fatto in Bahrain, grazie ai giri che abbiamo fatto nelle prove libere e oggi con entrambe le vetture siamo riusciti a fare il giro di formazione, la partenza, il pit stop, quindi questo genere di cose probabilmente sembrano normali per tutti".

"Non siamo mai stati in pista alle 19:00 in Bahrain, quindi non abbiamo mai provato nessuna delle procedure di formazione o di partenza, quindi penso che siano stati dati utili e saremo sicuramente più preparati in Cina", ha dichiarato Fernando Alonso.

"In Cina penso sia ottimista provare a finire la gara. Ovviamente saremo ancora a corto di parti di ricambio. Sarà solo per la prossima settimana, ma per il Bahrain dovremmo avere più batterie e più pezzi di ricambio. Così in Cina potremo prendere più rischi la domenica".