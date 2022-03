F1 | Aston Martin: Vettel non ce la fa, c'è ancora Hulkenberg

Carica lettore audio

Sebastian Vettel non sarà della partita neanche in Arabia Saudita. Il pilota dell'Aston Martin sarà costretto a saltare anche la gara di Jeddah, dopo aver già perso quella di apertura della stagione 2022 in Bahrain a causa della positività al COVID-19.

Proprio come già accaduto a Sakhir, l'Aston Martin ha scelto il connazionale Nico Hulkenberg per sostituire il quattro volte campione del mondo. In quell'occasione il tedesco ha stupito in qualifica, piazzandosi davanti al compagno di squadra Lance Stroll, nonostante non avesse mai guidato una monoposto della generazione a effetto suolo della Formula 1 prima del weekend.

Cosa che ha pagato di più in gara, chiudendo solo al 17° posto. Anche se non bisogna dimenticare che si trattava solamente della sua terza gara negli ultimi tre anni. Questo weekend però racchiuderà un'altra incognita per lui, visto che sarà la sua prima volta sul velocissimo circuito cittadino di Jeddah.

La squadra non ha chiarito se Vettel sia ancora positivo o meno, anche se appare probabile, visto che si era presa tempo fino ad oggi per una decisione definitiva, annunciando ieri tramite i suoi canali social che Sebastian non era ancora potuto partire alla volta dell'Arabia Saudita, non essendosi ancora negativizzato, e che si era cautelata portando a Jeddah Hulkenberg.

Questa mattina invece il team di Silverstone si è limitato a dire che nell'abitacolo ci sarà ancora una volta "Hulk", a partire dalla prima sessione di prove libere che si disputerà nel pomeriggio di oggi, aggiungendo però che Vettel dovrebbe tornare regolarmente al suo posto nel prossimo appuntamento, il Gran Premio d'Austrialia, previsto tra due settimane a Melbourne.