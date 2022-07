F1 | Aston Martin: Vettel in pista con la centenaria Green Pea

Carica lettore audio

Come vi avevamo annunciato lo scorso mercoledì, la Aston Martin TT1 "Green Pea" Grand Prix, vettura realizzata in un unico esemplare nel 1922, è tornata a girare in un tracciato francese, il Paul Ricard, sede del Gran Premio di Francia a 100 anni esatti dal suo esordio, che avvenne proprio in terra transalpina per lo stesso gran premio, ma che allora venne disputato a Strasburgo.

A farla rombare di nuovo a un secolo di distanza da quell'esordio così promettente ma sfortunato - in cui fu costretta al ritiro per un guasto al motore mentre si trovava al quinto posto assoluto - è stato Sebastian Vettel.

Il 4 volte campione del mondo di Formula 1, oggi pilota titolare del team Aston Martin Racing, si è prima vestito di tutto punto, con camicia, gilet grigio, cravatta e ferma cravatta, occhiali dell'epoca e coppola in testa. Poi si è calato nell'ampio abitacolo assieme a Johnny Herbert, anche lui abbigliato nella medesima maniera.

Sebastian Vettel, Aston Martin, Johnny Herbert, Sky TV, nell'Aston Martin Green Pea TT1 del 1922 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Data una prima occhiata al cruscotto, decisamente differente rispetto al tecnologico volante della ua AMR22, Sebastian ha acceso il motore della TT1 Green Pea Grand Prix ed è entrato in pista, godendosi qualche giro con la centenaria, ma assai affascinante, verdona.

La vettura, restaurata di tutto punto, ha fatto felice Vettel, noto appassionato di vetture d'epoca, e ha così festeggiato nel migliore dei modi i 100 anni dalla prima apparizione di Aston Martin nelle corse. Ora starà al team attuale cercare di onorare al meglio questa ricorrenza provando a portare a casa punti pesanti per il Mondiale Costruttori nel corso di questo fine settimana di gara.

