F1 | Aston Martin: Vettel impegnato per migliorare l'auto 2023

Carica lettore audio

In occasione del GP d'Ungheria Sebastian Vettel ha annunciato il suo ritiro dalla F1 al termine della stagione 2022 e la Aston Martin si è subito mossa per sostituirlo con Fernando Alonso.

Anche se non ne trarrà alcun beneficio personale, Vettel è comunque intenzionato ad aiutare la squadra a progredire dopo una stagione difficile con la AMR22.

Alla domanda, posta dopo il GP del Belgio, se Vettel stesse ancora pensando a futuri miglioramenti, Mike Krack, team principal della scuderia inglese, ha risposto affermativamente.

“Ed è qui che si vede anche quanto sia professionale e quanto sia ancora impegnato. Anche nel debrief dopo la gara è intervenuto dicendo: "Per la macchina del prossimo anno, per favore, pensateci". Quindi è pienamente coinvolto".

Krack ha poi sottolineato come Vettel non abbia mostrato alcun segno di rilassamento né in pista né fuori, ed ha citato come esempio la sua gara conclusa all'ottavo posto a Spa.

"Non fa parte del suo carattere. È un professionista e darà tutto fino all'ultimo momento. La prima cosa che ha detto quando ci ha comunicato il suo ritiro a fine stagione è stata che avrebbe dato tutto fino alla fine. E lo abbiamo visto oggi in gara".

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Quando ha comunicato pubblicamente il suo ritiro, Vettel ha ammesso di essere stato distratto dai pensieri sul suo futuro, ma Krack ha smentito qualsiasi ipotesi che il tedesco abbia ora un approccio più rilassato.

"No, affatto. Ho avuto una lunga conversazione con lui anche giovedì, per parlare un po' di come si sente e di tutto il resto, e non vuole proprio sentire nominare la parola 'addio'.

"Ho visto una bandiera con scritto 'Grazie, Sebastian' e mi è stato chiesto se questo finale di stagione rappresenti una sorta di tour d'addio. Non lo è affatto. Faremo una piccola celebrazione a fine della stagione, ma fino ad allora daremo il massimo per provare a colmare il distacco da alcuni costruttori davanti a noi. Non possiamo davvero finire nella posizione in cui siamo ora”.

Krack ha poi sottolineato che non c'è stata alcuna discussione con Vettel riguardo ad un suo futuro ruolo di ambasciatore del marchio Aston Martin.

"A dire il vero, non ne abbiamo parlato anche perché l'annuncio è arrivato poco prima della pausa estiva. Credo che dobbiamo lasciargli il tempo di pensarci, ma prima di fare qualcos'altro penso che vorrà avere un po' di tempo libero".