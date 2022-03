F1 | Aston Martin: Vettel ha il COVID. In Bahrain ecco Hulkenberg

Carica lettore audio

La guerra in Ucraina ha preso il sopravvento in tutte le prime pagine dei quotidiani, ma anche nelle aperture dei telegiornali, soppiantando quello che per due anni è stato l'argomento principale senza soluzione di continuità: il COVID-19. Eppure il virus è ancora ben presente e a farne le spese, questa volta, è Sebastian Vettel.

Il pilota dell'Aston Martin è risultato positivo nella giornata di oggi dopo l'ultimo tampone effettuato. per questo motivo sarà costretto a saltare il gran premio d'esordio della stagione 2022 di Formula 1 che si terrà proprio questo fine settimana a Sakhir.

Il team Aston Martin Racing ha ufficializzato la notizia questa mattina con un breve comunicato diffuso via social network: "Sebastian Vettel è risultato positivo al COVID-19 e per questo non potrà prendere parte al Gran Premio del Bahrain 2022".

Con Vettel fuori causa. Aston Martin Racing ha deciso di ricorrere a alla sua riserva di lusso: Nico Hulkenberg. Insomma, è il caso di dirlo ancora. Hulken... back. "Il team ripiazza Vettel al volante della AMR22 con il pilota di riserva Nico Hulkenberg. Il tedesco sarà al volante della monoposto a partire dalla prima sessione di prove libere di domani".

Nico Hulkenberg, pilota di riserva, Aston Martin Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Per Aston Martin avere un terzo pilota e pilota di riserva del calibro di Hulkenberg non è altro che un'ottima notizia. Ci sono però delle controindicazioni. L'ex pilota di Sauber, Renault e Force India non ha mai provato in pista la AMR22. Nei sei giorni di test fatti tra Barcellona e Sakhir il team ha fatto giustamente provare i due piloti titolari, dunque per Hulkenberg le Libere 1 saranno un vero e proprio esordio al volante della nuova generazione di monoposto di Formula 1.

Hulkenberg, poi, è la terza volta che sostituisce un pilota che ha preso il COVID. Dal 2020 a oggi già 5 piloti sono stati contagiati e tre di questi sono stati sostituiti proprio da lui (Stroll, Perez e, ora, Vettel).

Il regolamento sanitario del Bahrain legato a chi è contagiato dal COVID-19 prevede che si debba rimanere in quarantena per 7 giorni se positivi al tampone. Questo potrebbe mettere in dubbio la partecipazione di Vettel al Gran Premio d'Arabia Saudita previsto per il prossimo fine settimana.

Ci sono però eccezioni che vanno incontro al pilota tedesco. Ci possono essere esenzioni fate per gli sportivi d'élite. Ricordiamo infatti Lewis Hamilton che prese parte al Gran Premio di Abu Dhabi 2020 dopo essere stato costretto a saltare il Gran Premio di Sakhir una settimana prima.

Se Vettel dovesse risultare negativo nei tamponi fatti nei giorni successivi al GP del Bahrain, allora sarebbe probabilmente autorizzato a viaggiare in Arabia per prendere parte al secondo appuntamento della stagione 2022 di Formula 1.

Il COVID, in questo avvio di stagione, aveva già fermato Daniel Ricciardo. il pilota della McLaren è stato costretto a saltare interamente la seconda e ultima sessione di prove pre-stagionali svolta la settimana scorsa proprio in Bahrain, lasciando il volante della MCL36 al compagno di squadra Lando Norris.

Ieri, fortunatamente, i tamponi fatti dall'australiano sono risultati negativi, così Daniel potrà essere regolarmente al volante della sua monoposto nel weekend d'esordio della nuova stagione di Formula 1.