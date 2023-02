F1 | Aston Martin: Stroll in dubbio, Drugovich corre anche il GP? Il canadese salterà i test collettivi per un infortunio rimediato mentre si allenava in bicicletta, ma al momento il suo recupero in tempo per il Gran Premio del Bahrain della settimana prossima è tutt'altro che certo. Per questo per il campione di Formula 2, che lo sostituirà nei test, sembra farsi sempre più concreta la possibilità di fare il suo esordio nel circus a sorpresa.