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F1 | Aston Martin, Newey conferma: la sua scommessa del rake spinto sulla AMR26 non ha funzionato

I ritardi accumulati nello sviluppo della AMR26 avevano spinto il team guidato da Newey a dover fare delle scelte progettuali in poco tempo, tra cui la decisione di puntare su un rake molto elevato. Tuttavia, come ha spiegato il progetta inglese, quella scelta sulla vettura 2026 non ha pagato spingendo a fare un passo indietro con la AMR26B.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 29 ott 2026, 15:19

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto di: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Tante delle attenzioni di Aston Martin sono rivolte da tempo al 2027, sia lato motore, dove la speranza è che Honda possa compiere un buon step in avanti durante la sosta invernale, sia lato telaio, dato che si è scelto di interrompere abbastanza presto lo sviluppo della macchina di questa stagione. Alcune scelte progettuali della AMR26 non hanno pagato, a partire dal concept ad alto rake attorno a cui è nata.

Non è quindi un caso che, quando Aston Martin ha introdotto in Ungheria il corposo pacchetto di aggiornamenti che ha trasformato la vettura, oltre a ridurne il peso abbia deciso anche di rivederne il concetto aerodinamico, abbandonando l'assetto picchiato. Come ha confermato Adrian Newey, la scelta dell'alto rake è stata in parte una scommessa dettata dalle circostanze in cui si è trovato il team.

Lo sviluppo della vettura 2026, infatti, non è partito nei tempi previsti e ha preso forma soltanto da aprile, quando la nuova galleria del vento è finalmente entrata in funzione dopo i problemi di calibrazione. Questo ha comportato uno slittamento di circa quattro mesi anche nella progettazione della AMR26, spingendo il team a esplorare soluzioni particolarmente aggressive, come ha spiegato lo stesso Newey.

La AMR26 durante i test in Bahrain, si noti il rake al posteriore

Foto di: AG Photo

“È un’osservazione corretta. Quando sono arrivato era l’inizio di marzo e, fino a quel momento, era stato svolto pochissimo lavoro di ricerca aerodinamica. Se poi si considerano le date di rilascio di tutti i componenti principali previsti prima della pausa estiva di agosto e, successivamente, della carrozzeria, delle ali verso novembre, ci siamo trovati con un periodo di ricerca molto breve”, ha detto Newey ad Austin, che in Red Bull aveva fatto dell'assetto picchiato un tratto distintivo delle sue vetture.

“Ho studiato il regolamento e ho avuto la sensazione che potesse adattarsi bene a una soluzione ad alto rake, che è la direzione che avevamo deciso di seguire. Credo che quella scelta avesse alcuni punti di forza, ma anche delle debolezze. Ora siamo tornati a quella che definirei una via di mezzo, una soluzione intermedia che riteniamo essere valida”.

Una scommessa che non ha pagato, anche perché con questi regolamenti non è facile per gli ingegneri creare strutture che limitino le turbolenze generate anche dalle gomme posteriori. In passato c'era maggiore libertà progettuale, mentre oggi il quadro normativo è decisamente più restrittivo. A questo si aggiunge il tema delle altezze da terra, emerso con ancora più evidenza ad Austin a causa delle tante sconnessioni dell'asfalto.

Nella sua versione B, la AMR26 ha compiuto deciso passo avanti e, nonostante le evidenti carenze di Honda, che si estendono non solo alla potenza della PU ma anche alla guidabilita, in realtà la vettura di Silverstone ha mostrato buone qualità telaistiche. Qualità emerse in modo ancora più chiaro in Malesia nei tratti dove serviva carico.

Dettaglio tecnico Aston Martin AMR26

Foto di: Federico Basile | AG Photo

Il tema del rake si intreccia inevitabilmente con quello delle altezze da terra. Con le vetture a effetto suolo il rake era praticamente scomparso, perché i team cercavano di far viaggiare le monoposto il più vicino possibile all'asfalto, alla ricerca del compromesso ideale tra la generazione del massimo carico aerodinamico e il controllo del porpoising, come avevamo approfondito durante il weekend di Austin.

Si pensava che i regolamenti 2026, che hanno reso nuovamente il fondo piatto, potessero favorire un ritorno a un rake più elevato. In effetti, rispetto allo scorso anno c'è stato un aumento dell'assetto picchiato, ma chi aveva seguito delle soluzioni fin troppo estreme ha fatto un passo indietro. Anzi, diversi team hanno progressivamente abbassato il posteriore delle proprie vetture trovando performance.

Rispondendo a una domanda di Motorsport.com a Monza proprio sul rake e le altezze, Andrea Stella aveva spiegato perché anche con questo regolamento riuscire a individuare quale sia il range da terra ideale non sia semplice e che, come nel precedente ciclo tecnico, anche quest’anno esiste un punto di ottimo che lavora assieme ad altri componenti della vettura, come la zona della cascata ancorata alla gomma posteriore.

“L'aspetto delle altezze da terra, anche con i regolamenti dell'anno scorso, presentava un punto di ottimo. Raramente puoi semplicemente andare più vicino, più vicino, più vicino e ottieni sempre di più. Anche l'anno scorso esisteva un punto di ottimo, però questo punto di ottimo in realtà, dal punto di vista pratico, era legato al fatto che la macchina iniziava a saltellare. Ma anche andando sulle macchine con dei fondi piatti, c'è un punto di ottimo che non è semplicemente andare più vicino o più lontano”.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto di: Clive Mason / Getty Images

“Questo perché l'aerodinamica non dipende solo dal fondo o dalla prossimità del fondo al terreno, ma anche da altre, in gergo tecnico vengono riferite come relationship, per esempio la relazione tra le alette che sono sulla ruota e il fondo, perché le alette sulla ruota rimangono ad altezza fissa e il fondo si muove. Se queste si allontanano, il fondo lavora in maniera diversa”, aveva spiegato Stella.

Il discorso di Stella è fondamentale, perché proprio nell’area delle ruote quest’anno c’è minor libertà di azione, per cui riuscire a gestire le turbolenze esterne sigillare l’estrattore non è così immediato, perché a seconda del movimento delle altre componenti il fondo si può scaricare o caricare. Il Team Principal della McLaren aveva anche menzionato un altro elemento, ossia la posizione dell’ala anteriore.

“C'è anche l'ala anteriore. Se si ha un'altezza posteriore molto alta, l'ala anteriore viaggia molto vicino al suolo. Se c'è performance nell'ala anteriore che viaggia vicino al suolo, allora è una buona direzione, però magari quest'anno con questi regolamenti non c'è così tanto vantaggio nell'utilizzare l'ala anteriore vicino al suolo. Negli anni 2010-11 c’era grande vantaggio nel girare con l’ala vicino al suolo”.

“Quindi ci sono aspetti che si associano alle altezze da terra che non riguardano soltanto la prossimità del fondo. Con le geometrie del fondo che c'erano con i regolamenti precedenti, l'altezza del fondo da terra dominava, anche perché la superficie del fondo non era mai stata così grande nella storia della F1. Già le superfici del fondo di quest’anno è più piccola”.

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