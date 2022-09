F1 | Aston Martin: sensori per misurare l'ala con il ricciolo

Carica lettore audio

L’Aston Martin ha l’ambizione di attaccare l’ottavo posto della classifica Costruttori che è detenuta dall’AlphaTauri: la squadra di Silverstone sono tre GP che va a punti e ha ridotto il divario dal team di Faenza a 5 lunghezze, ben sapendo che anche la Haas è a 10 punti, tenuto conto che gli americani sono a bocca asciutta da ben cinque gare.

La pista di Zandvoort richiede un alto carico aerodinamico per cui rivedremo la curiosa paratia laterale dell’ala posteriore che tante discussioni aveva innescato in Ungheria quando ha fatto il suo debutto. I tecnici diretti da Dan Fallows hanno trovato un buco del regolamento grazie al quale sono riusciti a riproporre una paratia verticale ai lati del profilo principale che negli intendimenti dei legislatori non si sarebbe più dovuta vedere.

Dettaglio dell'ala posteriore dell'Aston Martin AMR22 che ha debuttato in Ungheria e che si rivede in Olanda Photo by: Giorgio Piola

Rispettando tutti i raggi e le misure previste, grazie a quel “ricciolo” in carbonio così caratteristico e funzionale per quanto non certo estetico, l’Aston Martin porta avanti lo sviluppo del concetto: nella prima sessione di prove libere domani la “verdona” sarà dotata di un vistoso rastrello che sarà montato ai lati dell’attacco dell’Halo per raccogliere informazioni sull’efficienza della AMR22.

Dettaglio dell'ala anteriore più carica dell'Aston Martin AMR22 Photo by: Giorgio Piola

Nella pit lane olandese abbiamo potuto vedere anche l’ala anteriore con l’ultimo flap con una corda maggiore nella porzione centrale proprio per incrementare la downforce su una pista che presenta un paio di curve molto impegnative con il banking.