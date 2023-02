F1 | Aston Martin schiera solo Alonso nel secondo giorno di test

Carica lettore audio

Dopo aver brillato nella prima giornata dei test collettivi in Bahrain, con il secondo tempo a pochi millesimi dal campione del mondo Max Verstappen, domani Fernando Alonso avrà a disposizione l'intera seconda giornata al volante della sua Aston Martin AMR23.

L'annuncio lo ha dato poco fa la squadra di Silverstone sui suoi canali social, anche perché era rimasta l'unica a non aver ancora ufficializzato il suo programma di lavoro per le due giornate conclusive.

Del resto, si è trovata costretta a correre ai ripari in extremis, visto che l'altro pilota titolare, il canadese Lance Stroll, si è fratturato un polso mentre si allenava in sella ad una bicicletta in Spagna ed è stato anche sottoposto ad un intervento chirurgico.

L'Aston Martin non sa ancora se Stroll potrà prendere parte al Gran Premio del Bahrain della settimana prossima e quindi ha convocato in fretta e furia la riserva Felipe Drugovich, con il brasiliano che è sceso in pista nella sessione di questa mattina. L'intento chiaramente era quello di fargli prendere confidenza con la AMR23 nel caso in cui ci fosse bisogno di mandarlo in gara a Sakhir.

Tuttavia, in attesa di avere maggiori dettagli sul recupero di Stroll, la squadra ha deciso di schierare il solo Alonso nella giornata di venerdì. Il campione in carica della Formula 2, in ogni caso, sarà pronto nel box e potrebbe avere nuovamente una chance nella giornata di sabato, per la quale non è stato ancora stilato il programma di lavoro definitivo.

Oltre all'Aston Martin, anche la Ferrari ha svelato oggi come proseguirà il suo programma nelle prossime due giornate, nelle quali alternerà ancora entrambi i piloti. Venerdì inizierà Carlos Sainz, cedendo il volante a Charles Leclerc nel pomeriggio. Sabato invece il programma sarà invertito.

Di seguito, la line-up completa delle due giornate conclusive:

Team Giorno 2 Giorno 3 Red Bull Racing Perez/Verstappen Perez Ferrari Sainz/Leclerc Leclerc/Sainz Mercedes Hamilton/Russell Russell/Hamilton Alpine Ocon/Gasly Gasly/Ocon McLaren Norris/Piastri Piastri/Norris Alfa Romeo Zhou Bottas Aston Martin Alonso TBC AlphaTauri Tsunoda/De Vries De Vries/Tsunoda Haas F1 Magnussen/Hulkenberg Hulkenberg/Magnussen Williams Sargeant Albon