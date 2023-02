F1 | Aston Martin: primi giri per la AMR23 a Silverstone

Carica lettore audio

Non solo Ferrari e Mercedes. Nella giornata di mercoledì anche un'altra squadra è scesa in pista per completare i primi giri della stagione, l'Aston Martin, la quale ha scelto la pista di Silverstone per dare il via alla propria stagione.

Sfruttando un filming day da 100 km, la AMR23 ha fatto così il debutto sul tracciato inglese, distante solamente poche centinaia di metri proprio dalla fabbrica di nuova costruzione dove è stata presentata lo scorso lunedì. Dietro al volante si sono seduti i due piloti ufficiali: il primo a scendere in pista è stato Lance Stroll, mentre nel pomeriggio è stato il turno di Fernando Alonso, che ha trovato nei colori del marchio di Gaydon una nuova avventura e rinnovati stimoli.

Dopo Sebastian Vettel, l'Aston Martin può così contare su un'altra punta di diamante nel suo schieramento, un altro campione che dovrebbe guidare il team nel suo programma quinquennale per scalare la classifica fino al vertice. Per il momento, tuttavia, l'attenzione è quella di potersi fronteggiare nella parte alta della midfield, riscattando così un 2022 sì in crescendo, ma pur sempre avaro di soddisfazioni.

Dal punto di vista tecnico, la nuova monoposto presenta una filosofia costruttiva che richiama la sua progenitrice, specie con il pacchetto che fu introdotto nel Gran Premio di Spagna. Una sorta di evoluzione estremizzata in molti suoi concetti, a partire dalle pance spioventi, che ora si caratterizzano per uno scavo nella parte centrale che consente di indirizzare il flusso verso il posteriore.

Si tratta anche della prima vera vettura figlia del nuovo corso pensato da Lawrence Stroll: Dan Fallows ha finalmente avuto modo di mettere mano al progetto dopo il suo arrivo nell'aprile del 2022, con Luca Furbatto alla direzione dell’ingegneria e Tom McCullough a capo dell’area performance.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23 1 / 5 Lance Stroll, Aston Martin AMR23 2 / 5 Lance Stroll, Aston Martin AMR23 3 / 5 Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 4 / 5 Foto di: Aston Martin Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 5 / 5 Foto di: Aston Martin

Lance Stroll è stato il primo a scendere in pista: "Portare in pista la AMR23 per la prima volta è stato un momento speciale e la macchina si sentiva bene. Tutto ha funzionato come previsto e senza intoppi, il che è la cosa più importante per prepararci ai prossimi test in Bahrain. Sappiamo che all'inizio dell'anno c'è sempre molto da imparare, ma stamattina siamo partiti forte e mi sono davvero divertito a tornare al volante. Non c'è niente di meglio che mettere il piede destro [sull'acceleratore] su una vettura di Formula Uno nuova di zecca dopo una lunga pausa invernale!".

Per Fernando Alonso si è tratta della terza uscita con i colori Aston Martin dopo quelle completate lo scorso novembre nei test di Abu Dhabi e la giornata completata a Jerez per i test Pirelli di inizio febbraio: "È stata una bella giornata e mi sono divertito a guidare la AMR23 per la prima volta. È bello tornare a sentire la velocità di una vettura di Formula 1 dopo un po' di tempo di assenza. Oggi abbiamo completato molte cose perché è un filming day e abbiamo portato a termine il nostro piano senza problemi".

"Non ci resta che aspettare i test della prossima settimana, dove potremo conoscere meglio la nostra vettura e capire meglio la situazione della concorrenza dopo l'inverno. In Bahrein abbiamo solo un giorno e mezzo a testa per prendere confidenza, quindi dobbiamo sfruttare al massimo il tempo che abbiamo a disposizione con la vettura".