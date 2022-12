F1 | Aston Martin presenterà la AMR23 il 13 febbraio 2023

Carica lettore audio

La Aston Martin è il primo team di Formula 1 ad annunciare la data di presentazione della monoposto che prenderà parte al Mondiale 2023.

La squadra del marchio britannico, capitanata dal proprietario Lawrence Stroll, ha fissato le ore 20;00 di lunedì 13 febbraio per togliere i veli alla AMR23.

La presentazione avverrà nella nuova sede di Silverstone e potrà essere vista anche via internet con la diretta sui canali ufficiali della squadra.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR22 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Si tratta di un capitolo nuovo per la Aston Martin, che al via della prossima stagione si presenta con il confermato Lance Stroll, ma soprattutto con il neoarrivato Fernando Alonso, annunciato già in estate dopo che lo spagnolo ha chiuso l'esperienza in Alpine.

Il due volte Campione del Mondo prenderà il posto di Sebastian Vettel, che dopo un paio di stagioni con la compagine inglese ha deciso di appendere il casco al chiodo ritirandosi al termine dell'annata 2022. Nel frattempo l'asturiano ha già potuto iniziare a lavorare con la sua nuova squadra prendendo parte ai test post-stagione ad Abu Dhabi.