Ultime notizie
Formula 1 Test Bahrain 2

F1 | Aston Martin potrà fare solo run corti dopo il guasto di ieri. I pezzi di ricambio sono pochi

Il team di Silverstone conferma i problemi alla power unit Honda e annuncia la carenza di pezzi di ricambio. Per questi motivi oggi potrà fare solo brevi stint in pista.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Modificato:
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto di: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

A Sakhir il tempo è sereno e splende un bel sole, ma in casa Aston Martin Racing piove sul bagnato.

Dopo l'avvio ritardato nello Shakedown di Barcellona svolto a fine gennaio, ma anche i problemi di gioventù dell'accoppiata AMR26 e power unit Honda visti nel primo test pre-stagionale di Sakhir, oggi è arrivata un'altra mazzata.

Il team di Silverstone, infatti, tramite un comunicato ufficiale diramato da Honda, ha annunciato che la monoposto britannica potrà fare solo brevi apparizioni in pista in questa ultima giornata di test in Bahrain.

Il comunicato recita così: "La nostra ultima uscita in pista di ieri con Fernando Alonso al volante della monoposto ha mostrato un problema legato alla batteria della power unit, e questo ha avuto un impatto notevole sul nostro piano del test con il team Aston Martin Aramco Formula One Team".

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Da quel momento abbiamo fatto simulazioni al banco nella sede HRC di Sakhira. A causa di questo e del numero limitato di pezzi di ricambio della power unit, abbiamo deciso di fare un programma odierno in cui faremo solo brevi stint".

Nella giornata di ieri, infatti, Fernando Alonso era stato costretto a fermare la AMR26 in pista dopo aver sentito un rumore a dir poco sospetto provenire dal retrotreno della monoposto.

Sceso dalla macchina, Alonso è rimasto a guardare le operazioni di recupero della monoposto, che è rientrata poi ai box sui carrelli e non è più tornata sul tracciato di Sakhir.

Oggi al volante della AMR26 ci sarà solo Lance Stroll. Per il canadese si tratta dell'ennesima occasione persa. A Barcellona era riuscito a fare appena un paio di tornate al Circuit de Barcelona-Catalunya prima di lasciare il volante a Fernando Alonso.

Oggi, invece, potrà fare solo brevi stint e non è certo l'ideale, considerando che si tratta dell'ultimo giorno di test prima di volare a Melbourne per il primo gran Premio della stagione. Per Aston Martin Racing si prospetta un avvio a dir poco in salita, e il tempo per sistemare le cose, stringe.

