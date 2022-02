F1 | Aston Martin porterà sviluppi come Mercedes e Red Bull!

Carica lettore audio

Le presentazioni delle prime monoposto che saranno al via del mondiale 2022 hanno ovviamente catturato l’attenzione non solo di media ed appassionati, ma anche delle squadre avversarie.

In una classifica molto teorica la McLaren sembra aver raccolto molti più consensi dell’Aston Martin, presentata il giorno precedente, ma nella squadra di Silverstone non temono i primi riscontri che arriveranno dai test di Barcellona e Sakhir.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Aston Martin Racing

A differenza della passata stagione, l’Aston Martin nel 2022 avrà a disposizione un budget molto vicino a quello che è il limite di spesa imposto dalla FIA che ammonta a 140 milioni di dollari.

Per il direttore tecnico della squadra, Andy Green, è un’ottima notizia, poiché permette agli ingegneri di poter pianificare un corposo programma di sviluppo che non sarà (in termini di possibilità ed impegno) inferiore a quello dei top team.

“Dovremo sempre avere un occhio molto attento al tetto di spesa – ha spiegato Green - poiché il budget cap ha regole ben precise, ma credo che saremo in grado di portare aggiornamenti almeno con la stessa frequenza di Mercedes e Red Bull".

"Stiamo lavorando vicino al tetto massimo di costo concesso, per noi questo aspetto è una delle novità maggiori della stagione che si appresta ad iniziare, e complessivamente sul fronte finanziario la squadra ha fatto un grande salto in avanti".

"Al momento i nostri limiti sono nelle risorse, strumenti di ultima generazione che servono per sviluppare la monoposto poiché aiutano a prendere le giuste decisioni. È questo il gap che dovremo colmare al più presto, per il resto sono fiducioso in merito alle possibilità di poter portare in pista molti sviluppi nell’intero arco della stagione. Su questo fronte mi aspetto una 2022 molto solido e proficuo”.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Photo by: Aston Martin Racing