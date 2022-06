F1 | Aston Martin porterà novità importanti a Silverstone

Carica lettore audio

Silverstone, sede del Gran Premio di Gran Bretagna, sembra essere uno degli appuntamenti prescelti dai team per portare pacchetti di aggiornamenti significativi per le rispettive monoposto.

Tra questi c'è Aston Martin Racing. Mike Krack, team principal della squadra britannica, ha affermato che a Silverstone le AMR22 di Sebastian Vettel e Lance Stroll avranno novità importanti.

Queste sono state preparate dopo i riscontri ottenuti dal team nel corso del fine settimana di gara al Montmelò, sede del Gran Premio di Spagna disputato nel mese di maggio. Su quella pista la "verdona" andò molto male sebbene fosse provvista del primo pacchetto di novità.

A spiegare il lavoro svolto è stato proprio Krack, il quale ha svelato che l'obiettivo di Aston Martin è quello di risalire velocemente la china in queste gare perché con una serie di team così vicini tra loro nelle prestazioni sarà molto facile recuperare posizioni qualora gli aggiornamenti dovessero rivelarsi efficaci.

"Avevamo aggiornamenti per Barcellona, ma in quel fine settimana le cose non andarono bene. Non avevamo passo gara e la vettura non era cambiata. Ora abbiamo una monoposto certamente migliore, ma abbiamo trovato anche piste che ci hanno aiutato a essere più competitivi di quanto non saremmo stati se avessimo disputato tre gare su piste simili al Montmelò".

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Dobbiamo tenere i piedi ben piantati a terra. Sappiamo che dovremo aggiornarci per questo tipo di piste che stanno arrivando ed è per questo che abbiamo scelto di fare così. Dobbiamo aggiornare la monoposto per essere in grado di rimanere competitivi, perché sappiamo che tutti avranno aggiornamenti a Silverstone".

"A Silverstone porteremo aggionramenti, poi vedremo quanto riusciremo a migliorare rispetto agli altri. Abbiamo lavorato sui nostri piani, abbiamo realizzato pacchetti di aggiornamenti grandi ed altri piccoli, anche a seconda di com'è andata la macchina a Barcellona".

"La parte centrale dello schieramento vede tanti team in lotta e sono tutti vicinissimi nelle prestazioni. Basta pochissimo per recuperare posizioni. In passato era diverso, c'erano molte più differenze tra le vetture. Ma a Baku, nelle Libere 3, tra il quinto e il 15esimo posto c'erano 4 decimi".

"Se riesci a essere davanti in quel gruppo, i punti che ottieni sono molti di più di quelli che ti mancano per ottenere quei 2 o 3 decimi che ti servono. Ecco perché non possiamo limitarci a guardare la vettura attuale. Dobbiamo arrivare davanti a questo gruppo e poi sarà più facile lottare per i punti. Non possiamo terminare l'anno nella posizione in cui lo abbiamo iniziato", ha concluso Krack.