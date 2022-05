F1 | Aston Martin: per la FIA non è un clone della Red Bull

Carica lettore audio

La Aston Martin AMR22 è stata la vettura più fotografata nella pit lane di Barcellona. Il team britannico, infatti, ha portato in Spagna una vera e propria versione B della monoposto con aggiornamenti che hanno riguardato le pance, il fondo e l’ala posteriore.

Proprio il disegno delle pance, però, ha attirato immediatamente l’attenzione data l’estrema somiglianza con quanto visto sulle Red Bull RB18, tanto che in molti hanno ribattezzato l’Aston Martin la Red Bull verde.

Per la scuderia con sede a Silverstone non è la prima volta che il design un proprio progetto richiama molto da vicino quanto visto su vetture di un’altra scuderia. Già nel 2020, infatti, la Racing Point era stata ribattezzata la Mercedes rosa data l’assoluta somiglianza con la monoposto realizzata dalla Casa tedesca nel 2019.

Sulla scorta di quanto accaduto due anni fa la FIA ha dato un giro di vite ai progetti di reverse engineering ed i responsabili della Federazione hanno comunicato di aver esaminato la versione B della Aston Martin.

Aston Martin AMR22, dettaglio della carrozzeria Photo by: Giorgio Piola

L'organo di governo della F1 ha dichiarato che durante un "controllo di routine prima dell'evento" degli aggiornamenti previsti per l'Aston Martin, "è emerso come una serie di caratteristiche dell'Aston Martin assomigliassero a quelle presenti sulla vettura di un altro concorrente".

Ciò ha portato a un'indagine sulla monoposto per confermare la conformità all'articolo 17.3 del regolamento tecnico, relativo al reverse engineering e al "potenziale trasferimento illecito di proprietà intellettuale".

Attraverso l'indagine, la FIA ha riscontrato che l'Aston Martin ha rispettato i regolamenti attraverso il suo processo, rendendo legali i nuovi aggiornamenti.

"L'indagine, che ha comportato controlli CAD e un'analisi dettagliata del processo di sviluppo adottato da Aston Martin, ha confermato che non è stato commesso alcun illecito e pertanto la FIA ritiene che gli aggiornamenti aerodinamici di Aston Martin siano conformi", si legge nel comunicato della FIA.

L'articolo 17.3 definisce e proibisce specificamente il "Reverse Engineering", ovvero il processo digitale di conversione di fotografie (o altri dati) in modelli CAD, e proibisce il trasferimento di proprietà intellettuale tra i team, ma allo stesso modo questo articolo permette che i progetti delle vetture vengano influenzati da quelli dei concorrenti, come è sempre stato il caso in Formula 1".

"Nell'analisi che abbiamo svolto abbiamo confermato che i processi seguiti da Aston Martin sono coerenti con i requisiti di questo articolo".

Un portavoce della Aston Martin ha dichiarato: "Abbiamo condiviso i dettagli del nostro aggiornamento con i tecnici della FIA. Dopo aver analizzato i dati e i processi utilizzati per creare gli aggiornamenti, la FIA ha ora confermato per iscritto che il nostro upgrade è stato generato come risultato di un legittimo lavoro indipendente in conformità con i regolamenti tecnici".