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F1 | Aston Martin, Newey ammette le difficoltà Honda: “Anche loro delusi dai progressi”

Il team principal dell'Aston Martin riconosce che Honda non ha raggiunto i progressi sperati nel corso del 2026. Il confronto con il 2019 evidenzia un ritardo confermato anche dai parametri ADUO. Per Newey, però, il recupero passa anche dall'integrazione tra power unit e telaio. La fiducia nel progetto resta, ma sul 2027 prevale la prudenza.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 24 ott 2026, 10:20

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Adrian Newey, Aston Martin Racing

Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Adrian Newey non nasconde le difficoltà della Honda. Il primo anno della nuova partnership con Aston Martin si è rivelato molto più complicato del previsto e, a poche gare dalla conclusione della stagione, il bilancio del motorista giapponese è decisamente inferiore alle aspettative. Il team principal della squadra britannica ha affrontato l'argomento ad Austin, offrendo una valutazione piuttosto chiara della situazione attuale e delle prospettive in vista del 2027.

Il primo riferimento è arrivato quando a Newey è stato chiesto di confrontare l'attuale collaborazione con Honda e quella iniziata nel 2019, quando Red Bull divenne il team ufficiale del costruttore giapponese.

“Credo che al momento, a dire il vero, Honda sia un po' più indietro rispetto a dove si trovava quando Red Bull iniziò la collaborazione ufficiale nel 2019 – ha spiegato Newey – ma allora erano già trascorse quattro stagioni dal ritorno di Honda in Formula 1, avvenuto nel 2015. Questo, invece, è il primo anno del nuovo ciclo”.

Il paragone è significativo. Nel 2019 Honda arrivò in Red Bull dopo un percorso di crescita iniziato quattro anni prima, mentre il nuovo ciclo regolamentare del 2026 ha imposto ai motoristi una sfida tecnica differente. Newey riconosce il ritardo attuale, ma invita a considerare anche il diverso punto di partenza.

Più esplicita è stata la risposta alla domanda relativa ai progressi ottenuti durante la stagione. Alla richiesta di chiarire se lo sviluppo Honda avesse rispettato le aspettative iniziali, Newey ha ammesso che i risultati non sono stati quelli sperati.

“Credo sia corretto dire che probabilmente anche Honda sia rimasta un po' delusa dai progressi che è riuscita a compiere quest'anno. Ma, come spesso accade in queste situazioni, questo non fa altro che rafforzare la determinazione a migliorare. Il futuro è l'aspetto importante per entrambe le aziende. Sono molto determinati, queste cose non cambiano dall'oggi al domani, ma ora hanno molte persone valide e numerosi processi di lavoro ben strutturati”.

Una valutazione che conferma come le difficoltà non riguardino soltanto il livello di competitività iniziale, ma anche la velocità con cui Honda è riuscita a ridurre il divario nel corso del campionato. Newey non ha voluto entrare nei dettagli tecnici, richiamando la necessità di tutelare le informazioni riservate sia di Honda sia di Aston Martin. Ha però indicato nei parametri ADUO una conferma del deficit attuale della power unit giapponese.

“Il divario attuale è abbastanza chiaro, lo si vede nell'ADUO. Naturalmente l'ADUO misura soltanto la potenza e, come sappiamo, ci sono molti altri fattori che contribuiscono alla prestazione complessiva di una power unit una volta installata nel telaio”.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Quando gli è stato chiesto di quantificare quanto del ritardo dell'Aston Martin dipenda dalla monoposto e quanto dal motore, Newey ha preferito non attribuire percentuali di responsabilità, suggerendo però che un'analisi dei dati GPS possa offrire un quadro più preciso.

Il progettista britannico ha poi sottolineato un aspetto fondamentale della collaborazione con Honda: la competitività non dipende esclusivamente dalla potenza massima del motore, ma dall'efficienza dell'intero pacchetto vettura. Interpellato sulla filosofia espressa dalla Ferrari, secondo cui il parametro di riferimento deve essere il tempo sul giro e non semplicemente il numero di cavalli, Newey ha condiviso pienamente questo approccio.

"Sono completamente d'accordo con quanto affermato dalla Ferrari. Non conta soltanto la potenza misurata all'albero motore, ma il pacchetto nel suo insieme. Ciò che conta è rendere la monoposto più veloce. Ed è esattamente ciò su cui lavoriamo costantemente con Honda: trovare la soluzione complessiva che garantisca il miglior tempo sul giro".

Il messaggio è chiaro: il recupero di competitività dell'Aston Martin non potrà dipendere soltanto dai progressi della power unit giapponese. Sarà altrettanto importante il lavoro congiunto tra i due reparti tecnici per individuare le soluzioni che consentano di sfruttare al meglio il potenziale del motore all'interno della monoposto. Un processo nel quale l'integrazione tra telaio e power unit assume un ruolo centrale.

Nel frattempo, dopo il difficile weekend di Singapore, Lawrence Stroll si è recato in Giappone per incontrare i vertici Honda. Newey ha però precisato che non si è trattato di una visita straordinaria legata ai risultati in pista. “Era un incontro programmato. Honda e Aston Martin organizzano riunioni tra i rispettivi vertici ogni due o tre mesi, e questa era una di quelle. Il resto del gruppo, me compreso, ha partecipato da remoto”.

L'attenzione è ora rivolta soprattutto al 2027. Newey ha confermato che Honda sta lavorando su diversi progetti, alcuni ancora nelle prime fasi di sviluppo, dai quali Aston Martin ritiene possano arrivare risultati incoraggianti. Non ha però voluto sbilanciarsi su quanto sarà possibile recuperare durante l'inverno.

“Ci sono molti progetti in corso, alcuni ancora nelle fasi iniziali, ma vediamo parecchie prospettive promettenti. È troppo presto per commentare esattamente quale sarà il livello della power unit all'inizio della prossima stagione e se, qualora fosse consentito dal regolamento, potranno esserci ulteriori sviluppi in vista dell'ottava gara”.

Il quadro tracciato da Newey è quindi quello di una collaborazione che non ha ancora raggiunto gli obiettivi sperati, ma sulla quale Aston Martin continua a investire con convinzione. La fiducia nelle capacità tecniche della Honda resta intatta, così come la consapevolezza che il recupero richiederà tempo. E soprattutto un lavoro comune nel quale il progresso del motore e quello del telaio dovranno procedere nella stessa direzione.

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