F1 | Aston Martin: Mike Krack è il nuovo team principal

Dopo l’ufficializzazione dell’uscita di Otmar Szafnauer, l’Aston Martin non è rimasta troppo a lungo senza team principal: la squadra di Silverstone, infatti, ha nominato venerdì mattina Mike Krack nel ruolo vacante.

Per Krack si tratta di un ritorno nel mondo della Formula 1 che aveva frequentato per un decennio prima in Sauber e poi in BMW-Sauber, passando poi in Porsche e In BMW dove era responsabile del reparto corse M Motorsport. Con il marchio bavarese era impegnato dal 2014 curando i programmi di BMW in Formula E, GT e IMSA, e seguendo da vicino l’entrata in LMDh per partecipare con un prototipo sia all’IMSA che al WEC.

“È un brivido e un onore essere stato nominato Team Principal dell'Aston Martin Cognizant Formula One™ Team, e sono molto grato a Lawrence [Stroll] e Martin [Whitmarsh] per avermi dato un'opportunità così fantastica”.

“Aston Martin è uno dei più grandi marchi automobilistici del mondo e il fatto di essere stato chiamato a svolgere un ruolo di primo piano nel team di Formula 1 che porta un nome così illustre è una sfida che ho intenzione di raccogliere con energia ed entusiasmo”.

“Sono nel motorsport da oltre 20 anni e ho lavorato in Formula 1 con Vettel nel 2006 e nel 2007 quando ero un ingegnere della BMW-Sauber e lui era il collaudatore del team. Ho un enorme rispetto per la sua velocità e abilità, e sarà fantastico ritrovarmi con Seb. Anche Lance Stroll è un pilota davvero veloce e di talento, con 100 Gran Premi alle sue spalle, e non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con lui”.

Martin Whitmarsh, CEO Aston Martin ha dichiarato: “Mike Krack è il tipo giusto per il ruolo da Team Principal: è un tipo dinamico e moderno che, lavorando con gli altri vertici del team guidato da Lawrence [Stroll] e dalla mia direzione generale punta al successo in F1”.

“Avendo lavorato in posizioni di alto livello sia in BMW sia in Porsche, ed essendo a conoscenza della F1 per l’esperienza Sauber, Mark rappresenta la scelta ideale per noi”.

Lawrence Stroll è molto carico: “Per vincere in Formula 1 bisogna riunire i migliori in ogni posizione del team: stiamo assumendo nuove persone brillanti ogni settimana e Mike rientra fra queste. La nostra fabbrica sta crescendo bene. Al secondo anno in F1 stiamo mettendo tutti gli ingredienti per arrivare al titolo mondiale in cinque anni. Mike svolgerà un ruolo centrale, riportando a Martin Whitmarsh e dirigendo le nostre funzioni tecniche e operative. Stiamo arrivando."