F1 | Aston Martin: lotta contro il tempo per dare le novità a entrambi i piloti in Ungheria. I ricambi saranno contati

"Saremo pronti a Budapest con due vetture e con parti sufficienti legate alle novità previste? E' una domanda da un milione di dollari". Mike Krack è stato chiaro: a Silverstone, nel quartier generale di Aston Martin Racing, c'è grande fermento per realizzare in tempo tutte le componenti necessarie per poter dare il pacchetto di novità sia a Fernando Alonso che a Lance Stroll in tempo per il Gran Premio d'Ungheria.

Team e piloti stanno ormai facendo il conto alla rovescia per avere quelle tanto agognate componenti, che dovrebbero permettere alle AMR26 di recuperare tanto terreno dal centro gruppo e iniziare realmente la stagione 2026 dopo il tremendo avvio che ha visto Aston Martin essere il fanalino di coda della F1, spesso anche dietro all'ultima arrivata Cadillac.

"Tutti stanno lavorando a pieno ritmo per produrre i componenti e preparare le vetture. È un'impresa enorme se si decide di affrontarla in questo modo".

"Perché si cerca sempre di spingere le scadenze il più avanti possibile. Quindi, in questo momento, all'AMRTC c'è uno sforzo enorme da parte di tutti. Io sono una persona ottimista, quindi penso che avremo due vetture pronte per correre. A essere sincero, però, non credo che avremo cinque ricambi per ciascun componente".

I tempi ristretti, dunque, potrebbero non consentire al team di avere tutti i ricambi necessari per i pacchetti di novità destinati alle due monoposto. Per questo motivo il team ha studiato piani alternativi qualora una delle componenti dovesse essere rotta e non avere la parte di ricambio.

Insomma, un pacchetto di novità che dovrà funzionare comunque meglio dell'attuale sebbene possa mancare qualche elemento.

"Bisogna sempre preparare diversi scenari. Cosa succede se abbiamo questo componente ma ci manca quell'altro? Non puoi permetterti di dipendere da un singolo pezzo mancante, altrimenti rischi di non poter utilizzare l'aggiornamento".

"Per questo abbiamo già predisposto dei piani. Cosa facciamo se non abbiamo quel componente? Possiamo correre con questa configurazione? Anche in questo caso, non avremo un backup completo per ogni singolo elemento. Però credo che tutti abbiano fatto un ottimo lavoro nel predisporre soluzioni alternative e piani d'emergenza nel caso in cui uno o due componenti non arrivino in tempo".

Mike Krack, Chief Trackside Officer of Aston Martin F1 Team Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Con una sorta di AMR26 "B" in arrivo, le aspettative attorno ad Aston Martin cresceranno definitivamente. Non certo a Spa-Francorchamps, dove il team pensa di andare incontro al peggior fine settimana dall'inizio dell'anno, quanto dall'Hungaroring. Krack, però, ha preferito utilizzare un profilo basso anche nelle dichiarazioni legate al prosieguo della stagione.

"Credo che dovremo essere prudenti con le aspettative. Siamo piuttosto lontani dalle squadre di testa, ma anche dal centro gruppo. Perciò la prima cosa da fare è mettere la vettura in pista in Ungheria".

"Prima dobbiamo verificare che ci sia tutto il necessario, perché i tempi sono molto stretti e non dobbiamo dimenticarlo. Solo dopo potremo capire realmente a che punto siamo".

"La cosa più importante, per tutti noi, è tornare a gareggiare. Per la squadra questo è davvero fondamentale ed è il nostro obiettivo principale. Poi vedremo dove riusciremo ad arrivare. È difficile fare previsioni, perché, come sapete, ogni circuito è diverso: a volte emergono maggiormente i punti deboli della vettura, altre volte invece vengono valorizzati i suoi punti di forza. Perciò la situazione varierà nel corso della stagione. Noi non vediamo l'ora di migliorare la macchina e scoprire fin dove potremo arrivare".

In Aston Martin, ormai lo sappiamo, i temi legati agli sviluppi non si concentrano solo dal punto di vista del telaio e dell'aerodinamica, ma anche dal punto di vista della power unit.

In questo caso Honda farà esordire il nuovo motore realizzato con le concessioni dettate dai parametri ADUO. Shintaro Orihara, responsabile degli ingegneri di Honda e ingegnere capo per il progetto F1 della Casa giapponese, ha fatto il punto della situazione sul nuovo cuore delle AMR26.

"Abbiamo ancora tre settimane prima di arrivare nei Paesi Bassi. In questo momento il motore destinato a quella gara è al banco prova per completare una serie di test prima del debutto. Direi quindi che i progressi sono buoni. Non sto dicendo che le prestazioni siano già al livello massimo, ma lo sviluppo procede come avevamo pianificato. Siamo quindi entusiasti di portare la nuova power unit nei Paesi Bassi".

"Sino a ora i primi riscontri sono in linea con quanto ci aspettavamo. Per quanto riguarda la comprensione del funzionamento del motore e il processo di sviluppo. i progressi sono in linea con le nostre aspettative".